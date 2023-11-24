«Никол Пашинян не торопится сжигать мосты»

Будем исходить из национальных интересов: Никол Пашинян ответил на вопрос о дальнейшем членстве Армении в ОДКБ. По словам премьер-министра республики, решение будет принято, исходя из текущей обстановки. При этом Россия для Еревана остается дружественной страной и стратегическим партнером. Ранее Пашинян бойкотировал саммит ОДКБ в Минске. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что интеграция на постсоветском пространстве находится под угрозой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Никол Пашинян провел прямую линию с народом Армении. Отношения с Россией были среди основных тем мероприятия. Сразу нужно отметить, что премьер-министр ничего определенного так и не сказал. Имели место лишь общие фразы с налетом таинственности: Российская Федерация по-прежнему дружественная страна, мы ее безмерно уважаем.

Но не секрет, что в последнее время возникли проблемы — не защитил нас союзник, хотя на него рассчитывали. Или вот Москва должна была поставить оружие, но не поставила, а деньги, между прочим, за него заплачены. Значит, спишем за счет госдолга, но надеемся, что обязательства будут в итоге выполнены.

Что же дальше? Будем исходить из национальных интересов — так можно ответить абсолютно на любой вопрос, в том числе о членстве республики в ОДКБ. Когда мы поймем, что нужно выходить, так выйдем, нет — так не выйдем. Как известно, Пашинян бойкотировал последний саммит этой организации в Минске, чем вызвал явное недовольство других участников. До этого глава республики проигнорировал встречу СНГ в Бишкеке, сославшись на занятость.

Да, отношения России и Армении последовательно ухудшаются. Государственное телевидение РФ не скупится на эпитеты в адрес партнера и все еще союзника. Пашинян, со своей стороны, можно рискнуть сказать, что даже демонстративно разворачивается лицом к недружественному Западу. В страну, в частности, уже поступили французские бронемашины.

При всем при этом заметно, что на радикальные шаги стороны все-таки не решаются. Вернее, Армения не решается.

Позиция Кремля не подкупает новизной: нам альтернативы нет, Запад далеко, а мы близко. У бывших партнеров и без Армении проблем хватает, никуда вы от нас не денетесь. В России армян больше, чем в самой Армении и так далее и тому подобное.

Действительно, Пашинян и не торопится сжигать мосты. Видимо, выжидает, что будет дальше, в какую сторону маятник может склониться. Главный вопрос звучит так: удастся ли сохранить постсоветскую интеграцию на каком-то более или менее приемлемом уровне или процесс ее распада выглядит необратимым? Наверное, все зависит от того, как будут развиваться дальнейшие события вокруг Украины. Дело там идет, судя по всему, к затяжному позиционному противостоянию. И что будет дальше, не совсем понятно.

Кроме того, пока есть экономическая зависимость бывших советских республик друг от друга, совсем разойтись невозможно — это аксиома. Но западные бывшие партнеры всячески пытаются ставить палки в колеса и все это разрушить. Да и сами республики не устают говорить о диверсификации. Но, как бы то ни было, интеграция переживает не лучшие времена, это приходится констатировать. Ничего уж тут не попишешь.

Для улучшения положения вещей явно требуются дополнительные усилия как экономического, так и политического характера. Нужно как-то вдохнуть во все это новую жизнь, а с этим сейчас явно непросто. Впрочем, пока все работает. И, судя по всему, этого на сегодня вполне достаточно. Главное — обходиться без резких движений в ту или иную сторону.

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