Как родиться на ферме и написать одну из самых популярных книг в мире

135 лет назад, 24 ноября 1888 года, родился Дейл Карнеги, автор одной из самых популярных книг жанра self-help — «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». За десятилетия, прошедшие с ее издания, было куплено более 30 млн экземпляров — тем самым она вошла в топ-50 самых продаваемых книг в истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дейл Карнеги читает собственную книгу «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» в 1955 году в Чикаго на Национальном съезде Института эффективной речи и человеческих отношений Дейла Карнеги. Это одно из его немногих публичных выступлений

Фото: AP Дейл Карнеги читает собственную книгу «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» в 1955 году в Чикаго на Национальном съезде Института эффективной речи и человеческих отношений Дейла Карнеги. Это одно из его немногих публичных выступлений

Фото: AP

Влияние, которое Дейл Карнеги оказал на Америку, можно лучше всего проследить по американским фильмам и сериалам. Их герои постоянно улыбаются друг другу, увлеченно кивают, слушая собеседника, и убеждают людей, в жизни которых произошел какой-то кризис, что главное — взять себя в руки и позитивно смотреть в будущее. Если посмотреть старое американское кино, станет понятно, что так было не всегда.

И всем этим навыкам общения американцев в немалой степени научил Дейл Карнеги — выходец из семьи бедных фермеров, в детстве много беспокоившийся и боявшийся умереть с голоду. Сейчас его называют одним из родоначальников жанра self-help — книг о личном росте, помощи себе, самопознании и так далее.

Сам Дейл Карнеги не был изначально успешным и популярным человеком. Его книга стала итогом преодоления собственной «обычности» и застенчивости. Карнеги считал, что именно поэтому его книга поможет в жизни самым обычным людям и даст им инструменты, с помощью которых они станут заметнее и интереснее для окружающих.

Фермер-оратор

Дейл Карнеги родился в 1888 году в семье обедневших фермеров в окрестностях города Мэривилл (штат Миссури). Свои ранние годы он позже вспоминал как весьма мрачное время. Родителям приходилось работать по 16 часов в сутки, урожай часто пропадал из-за паводков, свиней выкашивала холера. Так что семье год за годом не удавалось вылезти из долгов.

Сам Дейл в детстве был застенчивым неуклюжим мальчиком, который, по его собственным воспоминаниям, постоянно беспокоился — о том, что семья потеряет ферму или что им будет нечего есть.

После окончания школы он продолжил образование в скромном государственном педагогическом колледже в городе Уорренсберге в том же Миссури. Едва ли не единственным его достоинством было то, что обучение в нем было бесплатным. В годы учебы в колледже Карнеги стеснялся поношенной одежды и того, что у него нет денег на проживание в городе, так что на занятия он каждый день приезжал на лошади с фермы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дейл Карнеги родился в Мэривилле, штат Миссури, в бедной фермерской семье

Фото: Dalecarnegie.com Дейл Карнеги родился в Мэривилле, штат Миссури, в бедной фермерской семье

Фото: Dalecarnegie.com

Правда, кое-чем Дейл отличался уже тогда — его преподаватели и товарищи по колледжу отмечали его ораторский талант. Позже Карнеги говорил, что первые ораторские навыки получил на религиозных собраниях и городских мероприятиях, где иногда выступали популярные проповедники, предприниматели и лекторы.

В училище он активно участвовал в устраиваемых там публичных дебатах и ораторских соревнованиях с другими учебными заведениями. И уже на втором курсе стал вице-президентом училища — редкое достижение для второкурсника. Он продолжал стыдиться своей бедной одежды, но нашел то, что может перевесить внешний облик в глазах окружающих,— обаяние и умение говорить.

Курсы Дейла Карнеги

После училища Карнеги стал работать — не учителем, а коммивояжером. Биографы отмечают, что эта работа помогла ему развить свои способности — ведь теперь ему нужно было не переспорить оппонента в учебных дебатах, а эффективно убеждать людей в покупке разных товаров. Позже Карнеги говорил, что в эти годы сделал некоторые из выводов, которые позже лягут в основу его книги: больше улыбаться, больше слушать других, меньше спорить, хвалить сделанный людьми выбор.

Говорят, одновременно с этим он читал выходившие в те годы книги по психологии. Карнеги хотелось и дальше совершенствовать свои навыки — и в 1911 году, в возрасте 23 лет, он уехал в Нью-Йорк, поступив на шестимесячные курсы драматического мастерства. Потом некоторое время ездил по стране с труппой странствующих актеров.

Но все же Дейл Карнеги видел в себе талант лектора, который может научить людей ораторскому искусству, а не актера. И уже в 1912 году он начал преподавать то, что впоследствии станет «Курсом Дейла Карнеги» и ляжет в основу его знаменитой книги. Сначала — при христианской волонтерской организации YMCA, там не очень верили в его успех, и первые лекции действительно не собрали много слушателей.

Однако довольно быстро лекции Карнеги стали привлекать все больше людей. Саморазвитие и стремление стать успешным были популярны в США и в начале XX века. Так что к 1914 году Карнеги зарабатывал лекциями по $500 в неделю (что соответствует примерно $15 тыс. сейчас).

Его лекции были чем-то средним между собственно лекцией по ораторскому мастерству, тренингом для людей, которые хотят научиться продавать или просто стать увереннее, и сеансом коллективной психотерапии, где слушатели охотно говорили о себе.

В процессе преподавания Карнеги и пришел к некоторым выводам, которые позже лягут в основу его главной книги. Один из выводов — людям очень нравится говорить о себе.

О бедных и даже средних залах было забыто. Лекции начали проходить в едва ли не самом знаменитом зале Нью-Йорка — Карнеги-холле, даре городу сталелитейного магната и просто миллиардера Эндрю Карнеги, почти однофамильца Дейла.

Произносились фамилии почти одинаково (разница была только в ударении), зато писались по-разному. Эндрю был Carnegie, Дейл — Carnagey. В 1922 году Дейл решил исправить эту путаницу и тоже стал подписываться Carnegie, решив, что так слушатели будут ассоциировать курсы с успешной и богатой семьей.

Нельзя сказать, что в его жизни были только эти курсы. Во время Первой мировой он успел некоторое время послужить в армии — правда, в самих Соединенных Штатах. После войны он путешествовал по Европе. Дважды женился. Первый брак продлился всего несколько лет. Второй раз Карнеги женился в 1944 году, в возрасте 55 лет, и этот брак длился до его смерти.

Его второй женой стала 32-летняя Дороти Прайс Вандерпул, после смерти Карнеги хранившая его наследие, да и сама занявшаяся написанием книг по саморазвитию. В числе прочего ее перу принадлежала книга с названием не менее длинным, чем у книги мужа: «Как помочь мужу достичь успеха в общественной и деловой жизни».

Как завоевывать друзей

В 1920-е у Карнеги было уже несколько школ ораторского мастерства в разных городах США. Также в эти годы Карнеги выпустил несколько книг, посвященных этой теме, например «Ораторское мастерство: практический курс для бизнесменов» (1926). Их неплохо покупали, однако до успеха его главной книги было далеко.

Еще одна тема, на которую он любил писать книги,— биографии известных людей. Карнеги считал, что такие книги — хороший способ понять секрет успеха этих знаменитых и успешных людей. Например, он написал биографию Авраама Линкольна, а также сборники коротких — и мотивирующих — биографий разных деятелей.

Наконец, в 1936 году в нью-йоркском издательстве Simon & Schuster вышла книга «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Она сразу же стала бестселлером. В течение первого года был продан миллион экземпляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка самой популярной книги Дейла Карнеги

Фото: Попурри Обложка самой популярной книги Дейла Карнеги

Фото: Попурри

Сложно встретить человека, который бы никогда ни в какой форме не сталкивался с советами из этой книги. Улыбайтесь и чаще обращайтесь к людям по имени. Проявляйте живой интерес к людям и их хобби. Больше слушайте собеседника и меньше говорите сами. Старайтесь не критиковать людей, зато чаще хвалите их. Сделайте вид, что высказанная вами хорошая идея на самом деле пришла в голову вашему собеседнику.

В рецензии в The New York Times — в целом довольно положительной по отношению к книге — ее советы охарактеризовали как одновременно вполне здравые, но довольно поверхностные. Карнеги в числе прочего основывал свою теорию на том, что люди исходят не только — и не столько — из рациональных соображений, сколько из эмоций и желаний. А также на том, что людям хочется просто немного внимания к себе, признания их важности, искреннего или хотя бы выглядящего таковым интереса.

Книга вышла в то время, когда миллионы американцев искали хоть какую-то возможность стать успешнее и улучшить что-то в своей жизни.

В 1948 году Карнеги опубликовал еще одну книгу, которая приобрела известность,— «Как перестать беспокоиться и начать жить». Видимо, повлиял тот опыт постоянного беспокойства и неуверенности, через который он сам прошел в юности.

Дейл Карнеги умер в 1955 году, в возрасте 66 лет. К этому моменту тираж его книги превысил 5 млн. Она была выпущена на 31 языке. А его курсы, которые к тому моменту назывались «Институт Дейла Карнеги», были в 750 американских городах, и их окончило 450 тыс. человек. Среди поклонников книги — такие разные люди, как миллиардер Уоррен Баффетт и основатель секты и серийный убийца Чарльз Мэнсон.

В одной из биографий Михаила Горбачева говорится, что, только прочитав «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», он стал лучше понимать американцев и эффективнее вести с ними переговоры. А президент США в 1963–1969 годах Линдон Джонсон в молодости некоторое время вел курсы ораторского мастерства по методу Карнеги.

Человек-манипулятор?

У книги всегда было немало не только почитателей, но и недоброжелателей. Одна из основных претензий, высказываемых с самого начала,— воспевание, по мнению критиков, откровенной неискренности и даже цинизма. Они указывали на то, что, по Карнеги, неважно, важны ли вам мысли и увлечения собеседника, главное — изобразить интерес к ним.

В числе активных критиков был американский писатель Синклер Льюис. Он говорил, что Карнеги, по сути, учит людей своего рода мошенничеству: «Улыбаться и делать вид, что интересуешься хобби людей, с единственной целью вытянуть у них что-нибудь».

А американский психолог Эверетт Лео Шостром даже выпустил книгу «Человек-манипулятор», в которой спорил в первую очередь именно с идеями Карнеги. Кстати, впервые на русском она была издана под названием «Анти-Карнеги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карнеги изучал методы общения влиятельных людей с окружающими, например он лично беседовал с актрисой Мэри Пикфорд

Фото: John Rooney / AP Карнеги изучал методы общения влиятельных людей с окружающими, например он лично беседовал с актрисой Мэри Пикфорд

Фото: John Rooney / AP

По мнению критиков, советы из книги Карнеги лишь помогают научиться поверхностно общаться и создать видимость успеха, а не по-настоящему завести друзей и добиться чего-то в жизни. Как отмечал американский историк Дональд Мейер, посвятивший книгу различным направлениям поп-психологии и «позитивного мышления», «что касается того, как завоевать друзей, одна из характерных черт этой известной книги состоит в том, что о дружбе в ней практически ничего не говорится».

Некоторые критики говорили, что и самого Карнеги сложно назвать человеком, окруженным большим количеством друзей. В то же время многие люди, знавшие Карнеги, отмечали, что он сам был вполне последовательным: проявлял дружелюбие, внимательность и был приятным в общении человеком. Он сам неоднократно настаивал на том, что его книга и методика не «набор трюков», а «новый образ жизни», который нужно искренне принять.

Многие критики говорят о Карнеги как о родоначальнике всего направления саморазвития и самопомощи, которое регулярно ругают за абсолютизацию того самого позитивного мышления, идею, что достаточно просто взять жизнь в свои руки, и сочетание эгоистического нарциссизма с требованием быть эффективным и постоянно развиваться. В общем за все те недостатки, с которыми ассоциируется современная поп-психология.

Однако лично Дейл Карнеги с его достаточно простыми и довольно здравыми советами вряд ли несет ответственность за такое развитие self-help-литературы.

Надо также понимать, что книга выходила в совсем другом обществе с другими представлениями о жизни. Стивен Уоттс — автор вышедшей в 2013 году биографии Карнеги под названием «Мессия самопомощи» — считает, что «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» внесла немалый вклад в трансформацию Америки. По мнению Уоттса, она способствовала переходу американского общества от «викторианской» строгой морали и сдержанности к современному формату самореализации, потребления и следования своим желаниям.

Яна Рождественская