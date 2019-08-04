Убийственный август 1969 года

Полвека назад по приказу Чарльза Мэнсона члены его секты совершили серию жестоких убийств, одной из жертв которых стала Шарон Тейт, беременная жена режиссера Романа Полански. Об этих убийствах сняты десятки фильмов — документальных, художественных, телесериалов. О них написано множество книг. Музыканты упоминали их в своих песнях и перепевали песни, написанные Мэнсоном. Вокруг этих убийств возник и до сих пор живет своеобразный уродливый культ. Чарльз Мэнсон умер в тюрьме два года назад, но многие члены его «Семьи» еще живы — как за решеткой, так и на свободе.

Дом родной и есть тюрьма

В августе 1969 года Чарльзу Мэнсону было 34 года. Половину этих лет он провел в исправительных заведениях — сначала для несовершеннолетних, потом для взрослых преступников. Когда его выпускали на свободу в 1967 году, он заявил, что тюрьма стала ему домом, и попросил тюремное начальство оставить его за решеткой. Увы, ему отказали.

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За недолгие промежутки времени, проведенные на свободе, Мэнсон успел дважды жениться. Второй развод был оформлен, когда он отбывал второй срок во взрослой тюрьме. Во время первого пребывания в заведении для малолетних преступников Мэнсона, по его собственному признанию, изнасиловали другие мальчишки, поощряемые персоналом. Впоследствии его самого неоднократно обвиняли в гомосексуальных изнасилованиях.

Но на свободе Чарльз Мэнсон явно предпочитал женщин и имел у них большой успех. Вскоре после выхода на свободу в 1967 году он стал лидером «Семьи» — коммуны, численность которой доходила до 100 человек, в основном это были молодые женщины из семей среднего класса, жительницы штата Калифорния.

Большую часть 1968 и 1969 годов «Семья» Мэнсона прожила на ранчо Джорджа Спана. Последовательницы Мэнсона по его приказанию спали с почти слепым хозяином, которому в 1969 году исполнилось 80 лет, а также помогали ему по хозяйству, были его «живыми глазами».

В коммуне царили нравы, соответствующие эпохе «детей цветов». Секс, наркотики, рок-н-ролл. Деньги на жизнь зарабатывали перепродажей угнанных автомобилей и торговлей наркотиками. Мэнсона члены коммуны считали мессией и верили в то, что он проповедовал.

На одном из судебных слушаний упоминалось, что у Мэнсона есть ряд психических нарушений, в том числе шизофрения и параноидное расстройство личности. Несмотря на то что образование Мэнсона составляло три класса школы, его IQ в 1972 году равнялся 121 (между средним и выше среднего уровнями). Тюремные психиатры отмечали его способность контролировать других людей и манипулировать ими.

Мэнсон сочинял музыку. Его первый студийный альбом «Lie: The Love and Terror Cult» вышел уже после того, как он стал печально известен как серийный убийца. Одним из объяснений серии убийств, совершенных членами «Семьи», было желание Мэнсона отомстить за непризнание его музыкального таланта.

На то, что проповедовал Чарльз Мэнсон и чему внимала его «Семья», рок-музыка оказала свое влияние.

Среди последователей Чарльза Мэнсона большинство составляли молодые женщины с белым цветом кожи из семей среднего класса. Фото:AP Члены «Семьи» считали Мэнсона Мессией, реинкарнацией Иисуса Христа Фото:AP

Смерть, наркотики, рок-н-ролл

Теория Мэнсона базировалась на «Белом альбоме» The Beatles, который он мог слушать сутками напролет. Он считал, что в текстах песен альбома закодировано пророчество. Именем одной из песен с альбома, «Helter Skelter» («Кавардак»), Мэнсон и его последователи называли грядущую войну между белой и черной расами. Согласно теории, белые девушки штата Калифорния должны примкнуть к «Семье» Мэнсона. Чернокожие жители штата, лишившись секса с белыми женщинами, который стал им доступен в эпоху 1960-х, начнут вымещать свою злость на белых мужчинах. Чернокожие боевики спровоцируют столкновения между белыми расистами и белыми борцами с расизмом, а затем убьют выживших белых. «Семья» Мэнсона переждет все кровавые разборки в подземном убежище в Долине Смерти в Калифорнии. А потом выйдет на поверхность, чтобы править черными. Один из членов «Семьи» не очень политкорректно формулировал финал истории так: Мэнсон «потреплет его (черного.— “Ъ”) по кудрявой голове, даст ногой под зад и отправит собирать хлопок и быть хорошим ниггером».

Пророчество не торопилось сбываться. Тогда Мэнсон решил ускорить процесс с помощью серии убийств белых калифорнийцев из среднего класса.

Членам «Семьи» уже доводилось убивать. 1 июля 1969 года Мэнсон стрелял в чернокожего торговца марихуаной и кокаином Бернарда Кроу и был уверен, что убил его. То, что Кроу жив, выяснилось только на суде над «Семьей». Кроу к тому времени был арестован за подделку кредитных карт и водительских прав. Дальнейшая его судьба неизвестна.

25 июля 1969 года три члена «Семьи» — Бобби Босолей, Сьюзен Аткинс и Мэри Бруннер — пришли в дом к Гэри Хинману, преподавателю музыки Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. По одной из версий — чтобы убедить его вступить в свои ряды и передать Мэнсону недавно полученное наследство, $21 тыс. По другой — чтобы потребовать назад деньги за купленные у него наркотики низкого качества. «Уговоры» продолжались более двух дней и закончились тем, что Роберт «Бобби» Босолей зарезал Хинмана. Кровью убитого кто-то из «Семьи» написал на стене «Политическая свинья» и нарисовал эмблему «Черных пантер», чтобы представить убийство делом рук чернокожих радикалов. Первая надпись была отсылкой к песни «Piggies» («Свиньи») из «Белого альбома».

После того как 6 августа Босолей был арестован, находясь за рулем машины убитого Хинмана, Чарльз Мэнсон отдал приказ: «Пришло время хелтер-скелтер!»

Убийство Шарон Тейт и ее знакомых полиция первоначально посчитала делом рук наркоманов Фото: AP

За этим последовали два самых известных серийных убийства, совершенных «Семьей»,— Шарон Тейт с друзьями и супругов Лабианка.

Полиция решила, что два убийства не связаны друг с другом. Первое посчитали делом рук наркоманов, второе якобы копировало первое, чтобы сбить полицию со следа. Через неделю после убийств полиция нагрянула на ранчо Спана совсем по другому делу. Два десятка членов «Семьи» были арестованы по подозрению в краже автомобилей для переделки их в багги для езды по песку. В промежутке между убийством супругов Лабианка и этим арестом членами «Семьи» был убит Дональд Ши по прозвищу Коротышка, работник ранчо Спана.

Сдвиг в расследовании наметился лишь тогда, когда оказавшаяся за решеткой Сьюзен Аткинс проболталась сокамерницам сначала об убийстве Хинмана, потом о причастности к убийствам 8–10 августа 1969 года.

Вирджиния Кастро, отбывавшая срок за подделку чеков, услышала от Аткинс признание в убийстве Шарон Тейт и сообщила об этом тюремному начальству Фото:AP Ронни Ховард, осужденная за причастность к угонам автомобилей, также слышала, что Аткинс призналась в убийстве Тейт, и тоже сообщила тюремному начальству. В 1979 году Ховард была забита до смерти шофером неофициального такси Фото:AP Винсент Бульози был прокурором на суде над Мэнсоном, после чего полвека давал интервью для телепередач и документальных фильмов и написал о деле Мэнсона книгу, ставшую бестселлером Фото:AP

Дальше события разворачивались стремительно. Те участники убийств, которые еще не находились за решеткой, были арестованы. В результате четырех отдельных судебных процессов в 1970–1972 годах Чарльз Мэнсон и шестеро членов «Семьи» (Босолей, Уотсон, Гроган, Аткинс, Кренуинкел, ван Хоутен) были приговорены к смертной казни. Затем наказание всем было заменено на пожизненное заключение.

Линде Касабиан, не принимавшей непосредственного участия в убийствах, был предоставлен иммунитет от преследования в обмен на показания против сообщников. Мэри Бруннер также предоставили иммунитет от уголовного преследования в обмен на показания против членов «Семьи» по делу об убийстве Хинмана.

Новые жизни

Мэри Бруннер отсидела шесть лет за нападение на оружейный магазин и перестрелку с полицией Фото: George Brich, AP

Мэри Бруннер, избежавшая наказания по делу об убийстве Хинмана, вскоре все равно оказалась в одной тюрьме со своими подругами по «Семье». Вместе с несколькими оставшимися на свободе мужчинами из «Семьи» она совершила налет на магазин оружия, была арестована после перестрелки с полицией и осуждена на срок от 20 лет до пожизненного заключения. Полиция предполагала, что участники налета хотели захватить самолет и, угрожая убийством заложников, добиться освобождения Чарльза Мэнсона из тюрьмы. Отсидела она только шесть лет и после выхода на свободу в 1977 году сменила имя и пропала из поля зрения.

Линда Касабиан была освобождена от ответственности в обмен на показания против других членов «Семьи», чему удивляется уже полвека Фото: David F. Smith, AP

Линда Касабиан, которую остальные члены «Семьи» посчитали предательницей, после суда сменила имя и несколько раз меняла место жительства, скрываясь от оставшихся на свободе членов «Семьи», поклонников Чарльза Мэнсона и журналистов. За полвека она дала только три интервью — одно в 1988-м и два в 2009-м. Во второй раз тележурналисты сумели узнать, что она сменила фамилию на Чиочиос, и проверили всех женщин в США, которых так зовут. Выяснилось, что Касабиан живет в трейлере, в полной нищете. Никто из соседей не знал о ее прошлом. Найдя Линду, им пришлось около полугода уговаривать ее на интервью. «Я никак не могу принять тот факт, что меня не наказали за мою причастность (к преступлениям)»,— сказала она в интервью. В 2017 году журналистам удалось обнаружить Линду Чиочиос в Такоме, штат Вашингтон. Она жила в доме, где сдаются квартиры только малоимущим, то есть имеющим годовой доход на семью ниже $34 550. На этот раз от интервью Линда уклонилась. В этом году ей исполнилось 70, у нее четверо детей.

Чарльз Мэнсон скончался 19 ноября 2017 года Фото: Reuters

Заключенный тюрьмы в Коркоране (штат Калифорния) Чарльз Мэнсон, больной раком толстой кишки, скончался 19 ноября 2017 года. Из 83 лет жизни более 60 он провел в заключении. За время последней отсидки он совершил более 108 нарушений дисциплины, в том числе более 30 связанных с насилием. Ему было 12 раз отказано в досрочном освобождении. Против его освобождения, в частности, высказывалась Дебра Тейт, сестра Шарон Тейт.

В тюрьме Мэнсон пытался вступить в преступную группировку белых расистов «Арийское братство», но получил отказ, так как совершал убийства «не по понятиям».

За время заключения он как минимум один раз подвергся нападению: психически больной заключенный облил его растворителем и поджег. Также ходили слухи, что один из руководителей «Арийского братства» использовал его в качестве пассивного полового партнера. Были также слухи о том, что навещавшие Мэнсона посетительницы контрабандой проносили в тюрьму наркотики, которыми он снабжал «арийцев». В 80-е годы Мэнсону удавалось записывать музыку на тюремный магнитофон и тайно передавать пленки на волю. Звукозаписью увлекались также члены его «Семьи». Альбом Мэнсона «Lie: The Love and Terror Cult» переиздавался на виниле и как компакт-диск.

Бобби Босолей 6 августа отметит 50-летие пребывания в заключении Фото:AP Бобби Босолей в июле 2016 года Фото:AP

Популярным музыкантом стал Бобби Босолей, находящийся сейчас в исправительном медицинском учреждении штата Калифорния. За время заключения он выпустил пять синглов, девять студийных альбомов и четыре сборника. В записи двойного альбома 2018 года «Voodoo Shivaya» приняла участие неофолк-группа Blood Axis, навещавшая Босолея в тюрьме. Бобби сейчас 71. В этом году ему было в 19-й раз отказано в досрочном освобождении. В нескольких случаях комиссия по УДО соглашалась его освободить, но ее решение отменял губернатор штата.

Чарльз Уотсон отметит 50-летие со дня ареста в ноябре Фото:AP В тюрьме он обратился к Богу и стал христианским священником Фото:AP

Чарльз Уотсон, правая рука Мэнсона, с 1971 года отбывает пожизненное заключение. Сменив несколько тюрем, сейчас он находится в исправительном учреждении имени Ричарда Дж. Донована в Сан-Диего (штат Калифорния). В этом году ему исполнится 74. В мае 1975 года он стал христианином, а в 1981 году был рукоположен в священники.

Вот что говорит об этом духовном преображении сам Уотсон: «Христос пришел в мое сердце, освободив меня от чувства вины и стыда… Христос может спасти и преобразить любого, даже члена "Семьи" Мэнсона».

В заключении Уотсон написал несколько книг: «Умрешь ли ты ради меня?», «Откровенный разговор того, кто был правой рукой Мэнсона», «Наша личность: дух, душа и тело» и «Христианство для дураков». По закону Уотсон не имеет права зарабатывать на своей известности, поэтому гонорары за книги он не получал. В 1979 году он женился на Кристин Джоан Сведж. Благодаря супружеским визитам у пары родилось четверо детей: три мальчика и девочка. Но в 1996 году супружеские визиты к осужденным на пожизненное заключение были запрещены. В 2003 году супруги развелись, но остались друзьями. Некоторое время Уотсона посещала в тюрьме Сьюзен Стразерс, дочь убитой Розмари Лабианки. Сьюзен даже высказывалась за его досрочное освобождение, поверив в преображение заключенного. Остальные родственники Лабианки заявили, что она не имеет права выступать от имени семьи. В 2009 году Уотсон заочно окончил университет, получив степень бакалавра по бизнес-менеджменту.

У прихода, которым руководит священник Чарльз Уотсон (кличкой Текс он больше не пользуется), есть свой сайт — www.aboundinglove.org. Сайтом заведуют добровольные помощники, поскольку пожизненно осужденному Уотсону запрещено пользоваться компьютером. Электронная почта для него тоже под запретом, так что желающим переписываться с переродившимся серийным убийцей приходится пользоваться обычной почтой.

Пожизненное заключение Сьюзен Аткинс продлилось 40 лет Фото:AP Сьюзен Аткинс в сентябре 2009 года Фото:AP

Сьюзен Аткинс умерла в тюрьме на 62-м году жизни, не дожив недели до 40-летней годовщины своего ареста. Ей 17 раз отказывали в досрочном освобождении. В 2008 году у нее был обнаружен рак мозга, давший метастазы по всему телу, из-за чего Аткинс ампутировали ногу.

В последние годы жизни власти тратили на лечение Аткинс более $1 млн в год и на охрану больничной палаты еще $300 тыс. в год.

За время заключения Сьюзен дважды выходила замуж. Первый брак продлился недолго. Аткинс аннулировала брак, когда узнала, что ее муж Дональд Ли Лейжа вовсе не мультимиллионер, как он заявлял, да к тому же ранее уже был женат 35 раз. Второй брак оказался более удачным. Ее мужем стал студент юридической школы Гарварда Джеймс Уайтхаус. Он был младше жены на 15 лет. Этот брак продлился 22 года, до самой смерти Аткинс в 2009 году. По словам Уайтхауса, перед смертью Аткинс прошептала: «Аминь».

Патрисия Кренуинкел в 2022 году будет в 15-й раз ходатайствовать об освобождении Фото:AP Патрисия Кренуинкел в январе 2011 года Фото:AP

Патрисии Кренуинкел в этом году исполнится 72. Ей принадлежит рекорд по времени пребывания в тюрьмах штата Калифорния (среди женщин). За время заключения она стала образцовой заключенной.

Патрисия заочно окончила университет по специальности «социальная работа». Она активно участвует в деятельности групп «Анонимные алкоголики» и «Анонимные наркоманы», учит неграмотных заключенных читать, сочиняет стихи и песни, играет на гитаре, дает уроки танцев и играет в тюремной волейбольной команде.

Тем не менее в досрочном освобождении ей отказывали 14 раз, следующие слушания назначены на 2022 год. На последних слушаниях был высказан следующий аргумент в ее защиту: у Кренуинкел был синдром женщины, подвергающейся жестокому обращению. Мэнсон плохо обращался с ней в тот период, когда она совершала убийства. Не помогло и это.

В июне этого года губернатор Калифорнии наложил вето на решение о досрочном освобождении Лесли ван Хоутен, посчитав ее представляющей опасность для общества Фото:AP Лесли ван Хоутен в 2016 году Фото:AP

Лесли ван Хоутен в этом году исполнится 70 лет. Лесли — образцовая заключенная. Она учит неграмотных читать, записывает аудиокниги для слепых, участвовала в благотворительных кампаниях в пользу ВИЧ-инфицированных и бездомных. Она работала секретаршей в разных тюремных структурах (закон не позволяет заключенному оставаться на одном рабочем месте более двух лет). Каждый год на рождественских концертах Лесли поет гимн «Малыш Санта». Ван Хоутен признала свою вину в преступлениях, повинилась перед жертвами, осудила Мэнсона.

В 1978 году ей был разрешен краткосрочный отпуск, во время которого она посетила церемонию вручения премии «Оскар», оставшись неузнанной. Ее прошения о досрочном освобождении рассматривались 22 раза.

В трех последних случаях комиссия по УДО рекомендовала ее освободить, но решение комиссии каждый раз отменял губернатор Калифорнии. Слушания по делу о ее освобождении стали своеобразным популярным сериалом телеканала Court TV.

Стив Гроган сумел заключить сделку и выйти на свободу после 15 лет заключения Фото: Getty Images

Единственный член «Семьи», осужденный за убийства и вышедший на свободу,— Стив «Клем» Гроган. Гроган играл на гитаре в одной группе с Бобби Босолеем во время их совместного пребывания в исправительном заведении имени Чарльза Деэуля в Сан-Диего. Находясь в заключении, Гроган женился. В 1976 году у него родился сын, в 1984 году — второй. Оба сына во взрослом возрасте сменили фамилию и уехали из штата Калифорния. Будучи осужденным на пожизненное заключение, он участвовал в программе профилактики преступности среди несовершеннолетних и активно сотрудничал со следствием в деле об убийстве Дональда Ши. В 1985 году он получил помилование и вышел на свободу, чему поспособствовала его помощь в обнаружении трупа Дональда Ши.

Дом, в котором были убиты Шарон Тейт и ее знакомые, в 1994 году был снесен, а построенный на его месте дом получил новый адрес Фото:AP Дом, в котором были убиты супруги Лабианка, выставлен на продажу за $1,98 млн. О своем желании его приобрести заявил актер Зак Беганс, звезда телешоу «Приключения призраков» Фото:AP Ранчо Спана, где жила «Семья» Чарльза Мэнсона во время серии убийств, сгорело в 1970 году Фото:AP

Невеста трупа

Кроме «Семьи» у Мэнсона была семья. И не одна. Чарльз Мэнсон был дважды скоротечно женат еще в юности. Точное число его детей и внуков определить невозможно — из-за наличия самозванцев, претендующих на это звание, и особенностей половой жизни в «Семье» и в 1960-е годы вообще.

В 2006 году престарелый Мэнсон стал получать письма от 17-летней Эфтон Эйлен Бертон. Два года спустя Бертон, взяв все свои сбережения, покинула родительский дом, переехала из штата Миссисипи в Калифорнию и сняла квартиру рядом с тюрьмой в Коркоране. Она стала посещать Мэнсона дважды в неделю, создала несколько сайтов, посвященных ему и доказывающих его невиновность. В ноябре 2014 года пара получила разрешение на брак, но Мэнсон попал в больницу, и свадьба была отложена.

Выздоровев, Чарльз Мэнсон каким-то образом узнал о корыстных мотивах невесты. Та хотела дождаться его смерти, чтобы потом показывать труп в стеклянном гробу за деньги.

Знаменитый преступник отказался вступать в брак. Кроме всего прочего Мэнсон верил, что никогда не умрет.

В 2017 году он тем не менее скончался, и его труп стал причиной скандала и судебных дрязг. На право получить из тюремного морга труп Мэнсона, а также стать его законным наследником претендовали Джейсон Фриман (называет себя внуком Мэнсона), Мэтью Робертс (называет себя сыном Мэнсона) и Майкл Чэннелз (друг по переписке). По решению суда труп получил Фриман. Тело Чарльза Мэнсона было кремировано 20 марта 2018 года. «Сын» выбыл из борьбы, а судебный спор за оставшееся после смерти Мэнсона имущество продолжается до сих пор. Чэннелз требует, чтобы Фриман сделал ДНК-тест, доказывающий родство с покойным. Фриман отказывается это сделать. История Чарльза Мэнсона продолжается.

Алексей Алексеев