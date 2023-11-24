Банки хотят знать больше

Банки Арабских Эмиратов ужесточили проверки компаний из России, пишет Bloomberg со ссылкой на консультантов. Как подчеркивает агентство, это происходит на фоне давления со стороны США. Там подозревают, что ОАЭ помогает Москве обходить санкции. В результате некоторые банки требуют больше документов для подтверждения денежных переводов. А если сомневаются в происхождении средств, могут заблокировать трансакцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Причем с этим сталкиваются как компании, которые только открывают счета, так и уже работающие в стране, отметила управляющий партнер FTL Advisers Мария Чуманова: «На этапе открытия счетов мы видим, что если за компаниями стоят российские бенефициары, то процесс длится очень долго.

Банки стали задавать больше вопросов по поводу специфики операций для выявления возможной санкционной деятельности, а также относительно источника дохода.

Если говорить об организациях, которые уже какое-то время работают на рынке, все банки хотят понять, кто является контрагентом торговых компаний, какие бенефициары за ними стоят, какова специфика товара, который является предметом в рамках каждой сделки.

Также есть случаи блокировки счетов до выяснения всех нюансов, когда контрагентом организации с российским бенефициаром была компания из санкционных списков. И такая перспектива для клиента не очень хороша, поскольку банк на данном этапе не готов его обслуживать. Тут не указываются четкие сроки, и непонятно, когда счет заработает».

Как рассказали собеседники “Ъ FM”, бизнес, который работает в Эмиратах, пытается диверсифицировать риски: открывает на одну и ту же компанию несколько счетов в разных банках или обслуживается в кредитных организациях соседних стран, например, Бахрейна.

Из-за давления США власти Арабских Эмиратов стали тщательнее проверять многие зарубежные компании, отметил генеральный секретарь российского совета предпринимателей в Дубае Сергей Токарев. По его словам, к бизнесу из РФ внимание более пристальное, однако официально это не признают:

«Регулятор из-за океана пытается оказывать давление на местные банковские структуры — в первую очередь на Центробанк. Ситуация с платежами никогда не была легкой. Российский бизнес и частные лица давно сталкиваются с тем, что они проходят с большими задержками, иногда просто идет отказ. В любом случае гайки закручиваться будут.

Документы, которые требуются для сопровождения сделки, требовались всегда. А то, что их становится больше, касается не только российских компаний, бизнеса, они теперь необходимы по многим другим трансакциям.

Плюс активизировалась работа по предоставлению документов по счету — это так называемый KYC, — которые подтверждают либо личность человека, либо какие-то операции. Все то, что Центробанк Арабских Эмиратов считает нужным знать о клиентах кредитных организаций. Такие мероприятия сейчас проводятся широким фронтом — где-то больше, где-то меньше. И мы понимаем, что к компаниям из РФ все-таки внимания больше, хотя открыто об этом не говорят».

В ноябре Минфин США включил в санкционный список 15 компаний, которые зарегистрированы в Арабских Эмиратах. Позже в него попали три организации, которые подозревают в перевозке российской нефти выше установленного странами «семерки» потолка цен. Они также базируются в ОАЭ.

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Елена Иванова