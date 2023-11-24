«Аль-Джазира»: Израиль открыл огонь по мирным жителям после прекращения огня

Израиль открыл огонь по палестинцам, которые пытались пробраться в северную часть сектора Газа. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adel Hana / AP Фото: Adel Hana / AP

«Два человека погибли и один ранен в результате стрельбы израильской армии по гражданам, которые пытаются перейти в северную часть Газы»,— говорится в Telegram-канале телеканала.

Ранее, как пишет издание Times of Israel, армия Израиля сбросила над сектором Газа листовки с призывом не возвращаться на север анклава — он, как написано в них, остается зоной конфликта в том числе во время перемирия.

В 7:00 по местному времени (8:00 мск) сегодня, 24 ноября, вступило в силу четырехдневное перемирие между Израилем и правящим в секторе Газа движением «Хамас». Изначально сделка о временном прекращении огня была запланирована на 23 ноября, но «Хамас» не предоставил Израилю список заложников с их точными данными вовремя.

Подробнее — в материале «Огню дали лишние сутки».

Петр Бузлаев