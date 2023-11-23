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Коммерсантъ FM
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Президент Эстонии: страна готова к усилению миграционного давления из России

Президент Эстонии Алар Карис посетил Нарвский погранпункт на границе с Россией и обсудил с эстонскими пограничниками возможность усиления миграционного давления с российской стороны. По его словам, сотрудники эстонской погранслужбы заявили о готовности в случае необходимости принять ответные меры.

«Мы видим, что это на самом деле миграционное давление, и я думаю, что это давление только усилится, принимая тот факт, что Финляндия уже закрыла свои границы, за исключением одной на севере. Так что мы тоже наблюдали за этими событиями. Сегодня я был на нашей границе, говорил с нашими людьми о том, насколько они готовы к усилению давления. И оказалось, что они готовы», — заявил президент Эстонии по итогам посещения погранпункта (цитата по «РИА Новости»).

22 ноября Финляндия объявила о решении в ночь на 25 ноября закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи». Остальные четыре КПП — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» — были закрыты с 18 ноября из-за наплыва беженцев.

Сегодня, 23 ноября, глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что закрытие КПП на границе с Россией было бы «чрезмерной реакцией». По его словам, «Эстония не настолько слаба, чтобы не справиться с несколькими десятками мигрантов за неделю».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Финны запустили цепную реакцию».

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