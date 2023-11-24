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В Самарской области из-за снегопада закрыли еще одну трассу

В пятницу с 9:30 (MSK+1) закрыт проезд на автодороге «Обход г. Сызрань» в Самарской области. Речь идет об участке с 0 по 33 км. Об этом сообщает региональное Агентство по содержанию автодорог общего пользования.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Мера введена из-за сильного снегопада. Время снятия ограничения движения будет определено позже.

Обильные осадки продолжаются в Самарской области с понедельника. В связи с этим в регионе неоднократно перекрывался для проезда ряд трасс.

Из-за ограничений движения и снегопада на дорогах в районе Сызрани образовался затор: встали около 500 грузовиков. Прокуратура начала проверку из-за многокилометровой пробки. Также в регионе был отменен 21 школьный маршрут.

Георгий Портнов

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