Евросоюз может принять Молдавию и Грузию без неконтролируемых территорий

Европейский союз может рассмотреть возможность принять Молдавию и Грузию частично, без территорий Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

«Европейское будущее Грузии и Молдавии не может оказаться в заложниках конфликтов. Это было подтверждено на самом высоком уровне ЕС»,— сообщил господин Стано «Известиям». Он подчеркнул, что Европейский союз поддерживает территориальную целостность и суверенитет этих стран.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Молдавии и Украины. Грузии рекомендовано предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Тогда президент Молдавии Майя Санду сказала, что «худший сценарий» вступления в ЕС для страны будет частичная интеграция: сначала может войти правый берег Днестра, а после — Приднестровье. Грузия, Молдавия подали заявки на вступление в ЕС в марте 2022 года. Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в феврале 2022.

Подробнее — в материале «ЕС в конце тоннеля».

Александра Горошилова