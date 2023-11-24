Египет во время прекращения огня будет ежедневно доставлять в Газу гумпомощь

Египет намерен каждый день поставлять 200 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа после того, как вступит в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». Об этом говорится в заявлении главы государственной информационной службы Египта Дия Рашвана, выдержки из которого приводит Reuters.

Кроме того, по планам египетских властей, в сектор Газа на протяжении четырех дней будут ежедневно доставляться 130 тыс. литров дизельного топлива. Также Египет каждый день намерен отправлять в анклав четыре грузовика с бензином.

Договоренность о временном прекращении огня в секторе Газа вступит в силу в 07:00 (08:00 мск) 24 ноября. Соглашение Израиля и «Хамаса» также предполагает обмен израильских заложников на палестинских заключенных. Согласно договоренностям, за четыре дня гуманитарного перемирия будут освобождены 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных.

Подробнее о гуманитарном перемирии в секторе Газа — в материале «Ъ» «Огню дали лишние сутки».