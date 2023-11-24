ВТБ зарегистрирует выпуски валютных замещающих облигаций до конца года

ВТБ (MOEX: VTBR) зарегистрирует выпуск замещающих облигаций в оставшийся период до конца 2023 года, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. При этом ЦБ не разрешил банку менять валюту.

«То есть замещающие облигации будут с расчетами в рублях, но с тем же самым валютным эквивалентом»,— сообщил господин Пьянов.

В настоящее время у банка четыре выпуска евробондов. Три выпуска в долларах США — с погашениями в октябре 2022 года (купон 6,95%) и в июне 2035 года (6,25%), а также бессрочный (11,577%) — и один выпуск в швейцарских франках с погашением в октябре 2024 года (4,0725%).

При этом в отношении бессрочного (субординированного) выпуска на $2,25 млрд регулятор разрешил скорректировать триггеры списания. «Замещающая облигация (по этому выпуску.— ''Ъ'') будет иметь новые триггеры списания, которые будут синхронизированы с базельскими правилами, с тем чтобы мы не потеряли капитал»,— пояснил он.

Вместе с тем, как подчеркнул господин Пьянов, «по-прежнему остается желание в рамках работы с открытой валютной позицией рублифицировать субординированный долг». В связи с этим банк продолжит прорабатывать различные варианты, но уже за пределами процесса замещения.

Ольга Шерункова