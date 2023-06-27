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Коммерсантъ FM
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ВТБ готовит выплаты купонных доходов по евробондам для «дружественных» нерезидентов

Группа ВТБ на следующей неделе начнет уведомлять клиентов о выплате купонов за 2022 год по четырем выпускам евробондов. Об этом рассказал журналистам заместитель предправления ВТБ Дмитрий Пьянов. Выплаты будут осуществляться в рублях держателям евробондов из «дружественных» стран, а также резидентам, чьи бумаги учитывались в иностранных депозитариях. Выплаты касаются трех выпусков в долларах США — с погашением в октябре 2022 года (купон 6,95%), с погашением в июне 2035-го (купон 6,25%), бессрочных (купон 11,577%), а также одного выпуска в швейцарских франках — с погашением в октябре 2024 года (купон 4,0725%). «Мы завершили и анализ этой информации, и внутреннюю экспертизу, по какой технологии мы будем платить "дружественным" клиентам, скрытым за иностранными депозитариями»,— заявил господин Пьянов.

Всего банк собрал анкеты примерно от 400 держателей бондов на сумму около $290 млн. Это составляет 6% от общего объема этих бумаг в обращении и 16% от всего объема этих бумаг, учитываемых в иностранных депозитариях. Максимальный объем выплат оценивается в 9,1 млрд руб. Примерно 5% от числа этих 400 инвесторов — российские физлица и контролируемые иностранные компании российских резидентов, уточнил топ-менеджер банка. Выплаты по купонам будут осуществлены держателям после заполнения специального пакета документов, платеж будет производиться на счет, открытый в ВТБ.

Вопросы, касающиеся возможного выпуска замещающих облигаций, банк ВТБ будет решать ближе к концу третьего—началу четвертого кварталов 2023 года. «Мы понимаем, что по ряду субординированных инструментов мы не в состоянии выпустить "зеркальные" облигации в силу того, что они выпускались нами до "базельского периода", соответственно, а сейчас с такими же по сути триггерами списания или конвертации мы не сможем зарегистрировать данные инструменты в силу того, что сейчас их регистрируют по базельским принципам»,— заявил Дмитрий Пьянов. По его словам, это одна из основных проблем в возможности напрямую выпустить замещающие облигации без потерь в капитале, что для ВТБ является важным фактором.

Ольга Шерункова

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