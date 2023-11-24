Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Стыд, ложь и видео

В Совете федерации поговорили об истинных ценностях

Политики и мастера культуры обсудили в четверг в Совете федерации вопросы продвижения российских традиционных ценностей. Если мы хотим стать мировыми лидерами, мы должны стать нравственными лидерами, объяснял участникам круглого стола «Глобальная схватка за ценности и информационная политика: внешние и внутренние аспекты» глава комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков. И перестать стыдиться, развивала его мысль директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева. А вот цензуры бояться не надо, убеждал депутат Госдумы Николай Бурляев. И только режиссер Никита Михалков мало говорил, но вместо этого кое-что показал.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Тон обсуждению задал Алексей Пушков, рассказавший, как важно понимать роль ценностей в развитии общества. По его словам, они играют ключевую роль в формировании национальной идентичности и определяют, в каком направлении будет двигаться страна. Но не должно быть разрыва между внутренними и внешними ценностями, настаивал сенатор: если Россия выступает за справедливый международный мир, то должна строить справедливый социальный мир и внутри страны. В Советском Союзе такой разрыв был, и это его сгубило, заявил господин Пушков: «Мы помогали социализму во всем мире, а сами внутри деградировали, утеряли те начала, которые пытались проповедовать за рубежом». Это же сейчас губит и США, уверен сенатор: там декларируют гуманитарные принципы, но на практике их не поддерживают, и это наносит серьезный ущерб репутации страны. К примеру, американская позиция по трагедии в секторе Газа «бьет больше по Штатам, чем по Израилю», привел конкретный пример Алексей Пушков. «Сейчас вот они отправят в тюрьму кандидата в президенты Трампа, и тогда мы поговорим о правах человека»,— предвкушал он.

Никита Михалков много говорить не стал, а просто показал присутствующим один из выпусков своей программы «Бесогон», в котором он рассказывал про планомерное выдавливание крестов из российской символики (их убрали даже с герба России на официальном сайте Кремля, возмущался режиссер) и о том, как детей убивают абортами за счет российских налогоплательщиков, потому что прерывание беременности является бесплатной процедурой в рамках ОМС. Выступление «вживую» у кинематографиста не задалось: мешал резкий звук в микрофоне. «Враги!» — немедленно зашептались окружающие. Справившись наконец с аппаратурой, господин Михалков призвал бескомпромиссно бороться с наследием первого президента Бориса Ельцина и с ЛГБТ. «Приходит время определяться. На елку влезть и попу не ободрать не получится»,— строго предупредил он.

Директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева заявила о необходимости избавиться от «ложного чувства стеснения и бесконечного стыда». Надо действовать, исходя из парадигмы «У России нет друзей, есть интересы», наставляла она. В частности, это следует делать, когда речь идет о перемещенных ценностях (культурные ценности, вывезенные после Второй мировой войны в СССР с территории Германии и ее союзников.— “Ъ”), настаивала госпожа Лихачева. Россия, напомнила она, до сих пор делает вид, что этих ценностей нет, они не легитимизированы и не являются частью музейного фонда, а надо перестать наконец стесняться победы в Великой Отечественной войне, заявить, что они есть, и выставить в музее.

Зато мы наконец-то живем с юридически оформленным понятием ценностей, радовалась, в свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Еще пару лет назад никто не мог сформулировать, что это такое, а сейчас это стало частью стратегии развития, констатировала она. Потому что прогресс без ценностей — это регресс, разъясняла дипломат. Теперь, по ее словам, следует определиться с понятием «мягкая сила», про которую уже никто толком не понимает, есть она у нас или нет: это наиболее эффективная система реализации поставленных целей или набор ценностей? «А это и то, и другое, только надо соединить»,— считает госпожа Захарова.

Наконец, актер, режиссер и депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Николай Бурляев заявил, что без идеологии жить невозможно, и призвал не бояться цензуры. «Я буду первый против политической цензуры,— уверял он.— Поскольку все мы натерпелись: и я, и все мои друзья, и предтечи, и Тарковский, и Шукшин, и Никита Сергеевич, и Бондарчук. Я против политической тотальной цензуры, глупой часто. Но я за общественный контроль!» Что же касается идеологии, то она уже отчасти принята указом президента об основах государственной культурной политики, убежден депутат. Проблема в том, что во многих ведомствах ее до сих пор саботируют: сам господин Бурляев наблюдает среди чиновников «латентную русофобию и пренебрежение к своим корням» — иначе почему антихристианская опера «Тангейзер» и антихристианский исторический фильм «Матильда» поддерживались государством? «Спасение России — спасение мира. У нас у всех сейчас задача в этой схватке глобальной за ценности и самим не погибнуть, и представить этому обезумевшему миру новую цивилизационную модель разумного государства»,— с надеждой на лучшее резюмировал Николай Бурляев.

Анастасия Корня

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...