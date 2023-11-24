Стыд, ложь и видео

Политики и мастера культуры обсудили в четверг в Совете федерации вопросы продвижения российских традиционных ценностей. Если мы хотим стать мировыми лидерами, мы должны стать нравственными лидерами, объяснял участникам круглого стола «Глобальная схватка за ценности и информационная политика: внешние и внутренние аспекты» глава комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков. И перестать стыдиться, развивала его мысль директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева. А вот цензуры бояться не надо, убеждал депутат Госдумы Николай Бурляев. И только режиссер Никита Михалков мало говорил, но вместо этого кое-что показал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Тон обсуждению задал Алексей Пушков, рассказавший, как важно понимать роль ценностей в развитии общества. По его словам, они играют ключевую роль в формировании национальной идентичности и определяют, в каком направлении будет двигаться страна. Но не должно быть разрыва между внутренними и внешними ценностями, настаивал сенатор: если Россия выступает за справедливый международный мир, то должна строить справедливый социальный мир и внутри страны. В Советском Союзе такой разрыв был, и это его сгубило, заявил господин Пушков: «Мы помогали социализму во всем мире, а сами внутри деградировали, утеряли те начала, которые пытались проповедовать за рубежом». Это же сейчас губит и США, уверен сенатор: там декларируют гуманитарные принципы, но на практике их не поддерживают, и это наносит серьезный ущерб репутации страны. К примеру, американская позиция по трагедии в секторе Газа «бьет больше по Штатам, чем по Израилю», привел конкретный пример Алексей Пушков. «Сейчас вот они отправят в тюрьму кандидата в президенты Трампа, и тогда мы поговорим о правах человека»,— предвкушал он.

Никита Михалков много говорить не стал, а просто показал присутствующим один из выпусков своей программы «Бесогон», в котором он рассказывал про планомерное выдавливание крестов из российской символики (их убрали даже с герба России на официальном сайте Кремля, возмущался режиссер) и о том, как детей убивают абортами за счет российских налогоплательщиков, потому что прерывание беременности является бесплатной процедурой в рамках ОМС. Выступление «вживую» у кинематографиста не задалось: мешал резкий звук в микрофоне. «Враги!» — немедленно зашептались окружающие. Справившись наконец с аппаратурой, господин Михалков призвал бескомпромиссно бороться с наследием первого президента Бориса Ельцина и с ЛГБТ. «Приходит время определяться. На елку влезть и попу не ободрать не получится»,— строго предупредил он.

Директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева заявила о необходимости избавиться от «ложного чувства стеснения и бесконечного стыда». Надо действовать, исходя из парадигмы «У России нет друзей, есть интересы», наставляла она. В частности, это следует делать, когда речь идет о перемещенных ценностях (культурные ценности, вывезенные после Второй мировой войны в СССР с территории Германии и ее союзников.— “Ъ”), настаивала госпожа Лихачева. Россия, напомнила она, до сих пор делает вид, что этих ценностей нет, они не легитимизированы и не являются частью музейного фонда, а надо перестать наконец стесняться победы в Великой Отечественной войне, заявить, что они есть, и выставить в музее.

Зато мы наконец-то живем с юридически оформленным понятием ценностей, радовалась, в свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Еще пару лет назад никто не мог сформулировать, что это такое, а сейчас это стало частью стратегии развития, констатировала она. Потому что прогресс без ценностей — это регресс, разъясняла дипломат. Теперь, по ее словам, следует определиться с понятием «мягкая сила», про которую уже никто толком не понимает, есть она у нас или нет: это наиболее эффективная система реализации поставленных целей или набор ценностей? «А это и то, и другое, только надо соединить»,— считает госпожа Захарова.

Наконец, актер, режиссер и депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Николай Бурляев заявил, что без идеологии жить невозможно, и призвал не бояться цензуры. «Я буду первый против политической цензуры,— уверял он.— Поскольку все мы натерпелись: и я, и все мои друзья, и предтечи, и Тарковский, и Шукшин, и Никита Сергеевич, и Бондарчук. Я против политической тотальной цензуры, глупой часто. Но я за общественный контроль!» Что же касается идеологии, то она уже отчасти принята указом президента об основах государственной культурной политики, убежден депутат. Проблема в том, что во многих ведомствах ее до сих пор саботируют: сам господин Бурляев наблюдает среди чиновников «латентную русофобию и пренебрежение к своим корням» — иначе почему антихристианская опера «Тангейзер» и антихристианский исторический фильм «Матильда» поддерживались государством? «Спасение России — спасение мира. У нас у всех сейчас задача в этой схватке глобальной за ценности и самим не погибнуть, и представить этому обезумевшему миру новую цивилизационную модель разумного государства»,— с надеждой на лучшее резюмировал Николай Бурляев.

Анастасия Корня