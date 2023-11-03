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Коммерсантъ FM
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У России два союзника — армия и церковь

“Ъ” ознакомился с проектом доклада Общественной палаты о состоянии гражданского общества

Общественная палата (ОП) РФ подготовила проект доклада о состоянии гражданского общества в России за 2023 год. “Ъ” изучил «основополагающий документ, отражающий ключевые тенденции» в этой сфере, и сопоставил с аналогами предыдущих лет. В проекте, в частности, развиваются упомянутые в прошлогоднем докладе вызовы, стоящие перед страной и гражданами в контексте проведения СВО, и необходимость укрепления традиционных ценностей. В то же время авторы значительно отошли от более ранних посылов — от консолидации общества в борьбе с коронавирусной инфекцией к консолидации против давления коллективного Запада, от сотрудничества с партнерами из США и стран Европейского союза в развитии гражданского общества к дружбе с партнерами из Азии и Африки.

Лидия Михеева

Лидия Михеева

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Лидия Михеева

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ОП РФ подготовлен проект доклада о состоянии гражданского общества в России за 2023 год (текст проекта есть в распоряжении “Ъ”). В этом году документ впервые обсуждается и дорабатывается представителями общественности на форуме «Сообщество», который проходит в Москве 2–3 ноября в преддверии Дня народного единства. Доклад, отмечают в ОП РФ, является основополагающим документом, отражающим ключевые тенденции развития гражданского общества на фоне происходящих «глобальных изменений». Впервые доклад был подготовлен в 2006 году, с тех пор ОП РФ готовит его ежегодно, итоговый вариант представляется главе государства.

«Солидарность и сплоченность», «Реализация основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей», «Интеллектуальное лидерство», «НКО: новые реалии — новые решения», «Устойчивое развитие», «Общественное наблюдение», «Роль гражданского общества в развитии регионов» и «Международное сотрудничество» — такие главы составляют представленный документ. В сравнении с прошлогодним тематически содержание практически не изменилось. Так, в прошлом году основными темами были «Патриотический консенсус», «Экономический, технологический, образовательный суверенитет», «Традиционные ценности», «НКО: новые реалии — новые решения», «Устойчивое развитие» и «Общественная дипломатия».

Проект нынешнего доклада, как и отчеты предыдущих лет, начинается с обозначения основных вызовов, встающих перед страной и потребовавших консолидации граждан. В этом году, впрочем, как и в 2022-м, «солидарность и сплоченность» россиян ОП РФ рассматривала в контексте проведения СВО. А упомянутая в прошлогоднем докладе «многолетняя санкционная политика стран Запада» нашла отражение и в проекте нового документа. Два года назад, отметим, ОП РФ также говорила о вызовах и сплоченности, но речь шла о борьбе не с давлением «коллективного Запада», а с коронавирусной инфекцией.

Следом говорится об уровне доверия россиян к президенту (отмечается, что главе государства доверяют до 80,9% граждан) и общественным институтам. Так, вооруженные силы являются «самым влиятельным и одобряемым общественным институтом в стране». Второе место занимает Русская православная церковь. Интересно, что до 2022 года доклады ОП РФ не включали в себя данные о доверии к главе государства и армии, зато в них приводились показатели доверия к некоммерческому сектору и другие показатели гражданской активности россиян.

Продолжила ОП РФ и прошлогоднюю тему «Сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей». Однако если в 2022 году говорилось о необходимости развернуть работу по реализации требований президентского указа «Об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», то в 2023 году ОП РФ отчиталась об уже проделанной работе в области «патриотического воспитания» россиян. Авторы доклада напомнили о школьных уроках «Разговоры о важном», о новом едином школьном учебнике по истории и об университетском курсе «Основы российской государственности».

Впервые в докладе ОП РФ рассмотрели и вопросы миграционной политики, реализация которой, по мнению авторов проекта, эффективна. В то же время в ОП РФ напомнили о «формировании инфраструктуры для иностранцев, начиная с образования и заканчивая медициной», а также об интеграции иностранных граждан.

Традиционно освещено в документе и общественное наблюдение за выборами. «Сегодня в РФ создана система общественного контроля за выборами, не имеющая аналогов в мировой практике как по масштабам деятельности, так и по институционально-правовому оформлению,— отмечают в ОП.— Выстроенная система общественного контроля позволяет охватывать все формы голосования, включая дистанционное электронное голосование».

В заключительной главе «Международное сотрудничество» авторы проекта уделили внимание новым реалиям — в частности, формированию нового полицентричного миропорядка и развороту России к странам Азии и Африки. Среди стран, с которыми РФ активно развивает двусторонние отношения, упомянуты Китай, Куба, ЦАР и Алжир. Эта тенденция отмечалась и в прошлогоднем докладе, а среди факторов, повлиявших на ее формирование, назывались тогда «ангажированные решения исполнительных структур ведущих международных организаций». Отметим, в самом же первом докладе ОП за 2006 год стратегическими партнерами России в развитии гражданского общества именовались США и страны Европейского Союза.

Эмилия Габдуллина

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