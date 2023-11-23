Правительство утвердило квоты на экспорт удобрений до мая 2024 года

Правительство России утвердило квоты на вывоз из РФ минеральных удобрений на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года объемом 16,95 млн т, следует из постановления кабинета, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что квота на вывоз азотных удобрений (карбамида, карбамидо-аммиачной смеси, аммиачной селитры) составит 9,8 млн т, сложных удобрений — 7,1 млн т. Квотирование не затронет экспорт в страны Евразийского экономического союза.

Срок действующих квот на вывоз удобрений истекает 30 ноября. Общий объем квоты составляет более 16,3 млн т. В правительстве сказали, что это решение «направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке». Распределением объемов между экспортерами занимается Минпромторг.

Квоты были установлены в декабре 2022 года. Власти рассчитывали, что эта мера позволит производителям минеральных удобрений отправлять на экспорт невостребованные остатки готовой продукции. Собеседники «Ъ» в отрасли жалуются, что сложная процедура оформления квот сдерживает экспорт, притом что внутренний рынок и так снабжается достаточно и по фиксированным ценам. Тем не менее в 2023 году экспорт удобрений из России, по оценкам аналитиков, может вырасти на 20%, приблизившись к значениям 2021 года.

Подробнее — в материале «Удобрения выращивают экспорт».

Эрдни Кагалтынов