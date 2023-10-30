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Коммерсантъ FM
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Удобрения выращивают экспорт

Он может вырасти даже при сохранении квот

Правительство решило еще на полгода сохранить квотирование экспорта удобрений — размер квоты был увеличен на 4%, до 16,95 млн тонн. Собеседники “Ъ” в отрасли жалуются, что сложная процедура оформления квот сдерживает экспорт, притом что внутренний рынок и так снабжается достаточно и по фиксированным ценам. Тем не менее в 2023 году экспорт удобрений из России, по оценкам аналитиков, может вырасти на 20%, приблизившись к значениям 2021 года.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Минпромторг предложил в очередной раз продлить квоту на экспорт удобрений с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года в объеме 16,95 млн тонн. Как следует из проекта постановления правительства, на азотные удобрения (карбамид и аммиачная селитра) придется 9,8 млн тонн квоты, на сложные удобрения (азотно-фосфорные и азотно-фосфорно-калийные) — 7,1 млн тонн.

Правительство РФ ввело квоты на экспорт удобрений с 1 декабря 2021 года для гарантии обеспечения внутреннего рынка и в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. С тех пор ограничения постоянно продлевались. Сейчас в рамках квот экспортеры должны получать новую лицензию на каждую сделку. Квота в размере 16,3 млн тонн начала действовать с 1 июня, в октябре Минпромторг предлагал увеличить ее до 18,5 млн тонн, однако в итоге она выросла лишь на 0,7 млн тонн.

Кроме того, производители удобрений, скорее всего, должны будут продлить фиксацию цен для внутреннего рынка, на которую они добровольно согласились в 2021 году. Стоимость продукции индексируется по рекомендациям ФАС и сейчас сохраняется на уровне 2022 года. По итогам 2023 года, как прогнозировали в Минсельхозе, поставки удобрений на внутренний рынок должны составить около 5,4 млн тонн (рост на 3,8%).

Как пояснили “Ъ” в РАПУ, российский АПК для индустрии минеральных удобрений остается приоритетным потребителем. «По состоянию на середину октября производители обеспечили уже более 95% прогнозного объема приобретения АПК на весь 2023 год. Сейчас аграрии уже закупаются впрок в счет потребности на будущий год. Нет никаких сомнений, что прогнозный объем этого года будет обеспечен в первые недели ноября»,— говорят там. По данным ассоциации, средние цены производителей ниже зафиксированных в торговой политике компаний, а также ниже экспортных ставок. По данным Росстата, разница с экспортной ценой на карбамид — 22%, на аммофос — 15%, на NPK — 14%, на аммиачную селитру — 9%.

Несколько источников “Ъ” в отрасли напоминают, что правительство вынуждено регулярно увеличивать ранее установленные экспортные квоты из-за корректировок плана Минсельхоза по приобретению удобрений на внутреннем рынке. «Только за последние полгода квоты пересматривались трижды, и не всем их объемом производители смогли воспользоваться из-за позднего срока согласования»,— поясняют собеседники “Ъ”. Они также отмечают, что процедура получения разрешения на экспорт и таможенного оформления длинная, сложная и тормозит развитие экспортных поставок, к тому же сейчас она будет дополнена курсовой экспортной пошлиной. По их мнению, было бы лучше ввести разрешительную процедуру экспорта.

Еще в июне химические компании предлагали отменить квоты на экспорт. Глава РАПУ Андрей Гурьев называл тогда экспортные пошлины и квоты ненужными, учитывая, что цены почти на все виды минеральных удобрений упали в два—четыре раза, поэтому никакой сверхприбыли производители не получают.

Независимый эксперт Леонид Хазанов отмечает, что экспорт удобрений, несмотря на снижение цен, продолжает расти и по итогам 2023 года может составить 36 млн тонн. Это на 20% выше прошлогоднего уровня и всего на 4% ниже показателей досанкционного 2021 года. При этом, говорит он, мировые цены на удобрения продолжают падать. Так, диаммонийфосфат, который сейчас стоит $530–550 за тонну, с августа 2022 года подешевел вдвое.

Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников отмечает, что возможное увеличение квоты на май—ноябрь указывает на наличие стабильного спроса как в Китае и Индии, так и в ЕС, куда поставки идут на фоне снижения собственного производства азотных удобрений из-за дорогого газа. Он тоже полагает, что экспорт удобрений из России может вскоре восстановиться до уровня 2021 года.

Ольга Мордюшенко

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