Правительство продлило квоты на вывоз минеральных удобрений до декабря

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил продление действия квот на вывоз из РФ минеральных удобрений. Квоты будут действовать с 1 июня по 30 ноября. Общий объем экспортной квоты составит более 16,3 млн т.

В правительстве сказали, что это решение «направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке». Распределять объем между экспортерами будет Минпромторг. Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, уточняется в пресс-релизе правительства.

Квоты были установлены в декабре 2022 года, их действие было рассчитано с 1 января по 31 мая 2023-го. Сейчас их объем составляет 12,6 млн т. Власти рассчитывали, что эта мера позволит производителям минеральных удобрений отправлять на экспорт невостребованные остатки готовой продукции.

В конце 2022 года цены на основные виды удобрений скорректировались на фоне восстановления их производства в Европе и могут продолжить снижение в 2023 году. При этом восстановить поставки в Европу надеются и российские производители, экспорт которых упал, по разным оценкам, на 10–15%.

Подробности — в материале «Ъ» «Удобрения устали дорожать».

Лаура Кеффер