Льготные автокредиты ждут нового года

Как узнал “Ъ”, крупные банки исчерпали лимиты финансирования на льготные автокредиты и в 2023 году больше не смогут выдать кредит со скидкой на машины с двигателем внутреннего сгорания. Дополнительное финансирование в 1,2 млрд руб. было выделено в ноябре, но традиционно инструмент пользуется высоким спросом: 5 млрд руб. в начале года ушли за полтора месяца. В Минпромторге отрицают остановку программы и еще неделю назад рассчитывали, что она сгладит наметившееся падение автопродаж. Льготные кредиты на модели Lada и Haval Jolion вернутся не раньше 2024 года — по данным “Ъ”, новых средств до этого момента не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Средства на льготное автокредитование автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) полностью исчерпаны на этот год, сообщили источники “Ъ” на авторынке и среди банков.

Изначально бюджет на программу составлял 5,1 млрд руб., и лимиты на машины с ДВС были выбраны уже к весне. Но программа была дофинансирована на 1,2 млрд руб. совсем недавно — о таком плане 2 ноября сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. 14 ноября он говорил, что дополнительный транш сможет компенсировать потенциальную тенденцию к снижению автопродаж на фоне повышения ставки ЦБ до 15%. «Я надеюсь, что на какой-то период мы обеспечим таким образом компенсацию»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»). По данным «Автостата», еженедельные продажи автомобилей начали падение во второй неделе ноября. Исходя из этих данных, ноябрь окажется ниже результатов октября в 112,3 тыс. машин.

В Минпромторге “Ъ” сказали, что программа льготного автокредитования «продолжает действовать для работников сферы образования, медицинских работников, участников СВО и членов их семей, а также граждан с инвалидностью».

При этом источники “Ъ” говорят, что крупные банки в основном уже близки к израсходованию лимитов, а некоторые и вовсе перерасходовали их. Банки получают лимиты в разном объеме и могут расходовать с разной скоростью, но расходование 1,2 млрд руб. за несколько недель — это довольно типичный темп для рынка. Лимиты на льготные автокредиты традиционно уходили быстро: так, в «Открытие Авто» рассказывали, что изначальные 5 млрд руб. по госпрограмме были израсходованы за 1,5 месяца (см. “Ъ” от 16 ноября).

На этой неделе, говорят источники “Ъ”, министерство разослало банкам письмо с уведомлением, что больше средств в 2023 году не будет. Также, по словам одного из собеседников, квота в рамках бюджета кредитования на электромобили была исключена, и речь идет об окончании всего бюджета программы.

Официально в банках не стали комментировать “Ъ” приостановку программы. Но начальник управления продуктовой политики «Росбанк Авто» Алексей Бессонов отметил, что «основной спрос госпрограммы приходился на весь модельный ряд автомобилей марки Lada»: «На втором месте модель китайского производителя — Haval Jolion». Напомним, для покупки в кредит с господдержкой автомобиль должен выпускаться в РФ и стоить до 2 млн руб., поэтому сейчас речь идет о Lada и одной модели Haval, которая выпускается концерном в Туле. Со следующего года также необходимо будет набрать 1,6 тыс. баллов за локализацию.

Программа льготного автокредитования вернется в 2024 году с рекордными с 2020 года объемами финансирования в 17,3 млрд руб. Если банки в этом году выйдут за лимиты, часть этих средств уйдет на покрытие долгов за 2023 год. Но даже 17,3 млрд руб. будут израсходованы за несколько месяцев, считают в банках.

Сергей Удалов из «Автостата» согласен, что средства на льготные автокредиты традиционно быстро расходятся. При этом сейчас рынок сжимается, но наиболее высокая конкуренция за покупателя сосредоточена в сегменте выше 3 млн руб., тогда как программа касается более дешевых машин. Остановка выдач льготных автокредитов, вероятно, сильно не скажется на рынке, считает он, поскольку вряд ли большая часть аудитории будет выжидать перезапуска в следующем году: «Хотя, конечно, есть определенная часть покупателей, которые ожидают скидок».

Ольга Никитина, Полина Трифонова