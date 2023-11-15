Автокредитование возвращается в пандемию

Госдума во втором чтении одобрила увеличение объема поддержки автопрома. В основном средства пойдут на льготное автокредитование — на это предусмотрено свыше 17 млрд руб., как и в пандемию, претендовать на которые сможет в основном Lada. Аналитики считают условия программы и ее объемы обоснованными на фоне высоких цен на машины и роста ставок по кредитам. Банки полагают, что спрос на инструмент сохранится, несмотря на удорожание автокредитов, и даст импульс рынку, но средств хватит лишь на несколько месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Госдума одобрила во втором чтении проект федерального бюджета с возросшим финансированием программ поддержки спроса на автомобили и другую технику. Так, на программы льготного лизинга автомобилей и спецтехники теперь предусмотрено 9 млрд руб. и 3,3 млрд руб. против 2 млрд руб. изначально. Также возросло финансирование скидок для аграриев на сельхозтехнику по программе 1432 — с 2 млрд до 8 млрд руб. и скидок на газомоторную технику — с 2,95 млрд до 4,95 млрд руб. Изначально в бюджете финансирование этих программ предполагалось меньше, чем в последние годы.

Ситуация с программой льготного автокредитования иная — на нее еще к первому чтению было предусмотрено 12,3 млрд руб. против 5 млрд руб. в этом году, что было сопоставимо с докризисным уровнем (около 13 млрд руб. в 2021 году).

Теперь же на льготное автокредитование предусмотрено сразу 17,3 млрд руб.

Такой объем средств выделялся на программу только однажды — в 2020 году на фоне пандемии.

Правительство субсидирует автопром с 2009 года, а программа льготного автокредитования ежегодно работает с 2015 года — с этого момента и до 2017 года по ней субсидировалось 2/3 ставки ЦБ (в 2015 году, к примеру, ставка составляла 11%). С 2017 года программа предполагает скидку на авансовый платеж по кредиту от стоимости автомобиля. В программе может участвовать только ограниченный перечень локально выпускаемых моделей.

По оценке ВТБ, в 2023 году заемщики получат на покупку легковых машин порядка 1,6 трлн руб., что вдвое превысит показатель по итогам 2022 года, и на 45% — рекордного 2021 года. Несмотря на высокий уровень ключевой ставки, в 2024 году там ожидают продолжения роста рынка за счет восстановления продаж до уровня 2021 года и роста стоимости автомобилей. Обсуждаемый объем господдержки «даст сильный импульс рынку автокредитования», считают в ВТБ, полагая, что средства могут быть израсходованы за несколько месяцев.

Руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая говорит, что спрос на рынке пока стабильно высок. «В ноябре по итогам двух недель мы идем с теми же результатами выдач, что и месяцем ранее, даже чуть лучше. Все это говорит о том, что россияне продолжают покупать машины, в том числе в кредит, опасаясь дальнейшего роста цен и ставок»,— поясняет она. В 2024 году с учетом дальнейшего ожидаемого роста ключевой ставки и цен на автомобили темпы автокредитования могут замедлиться до 7–9% при оптимистичном сценарии и удержаться в тех же значениях при базовом прогнозе, полагает госпожа Дембицкая. Программу автокредитования она называет эффективной, напоминая, что в этом году 5 млрд руб. по госпрограмме были израсходованы за 1,5 месяца.

Вячеслав Якубчик из «Росбанк Авто» говорит, что «в условиях текущей конъюнктуры более реалистичным сценарием будет сохранение объемов кредитования на уровне 2023 года». Запуск программ господдержки дает дополнительный импульс к поддержанию спроса, считает господин Якубчик: «Средства могут быть освоены и в указанном, и даже гораздо большем объеме. Все зависит от условий и ограничений по категориям населения, которым будет доступна программа, а также от модельного ряда автомобилей, на который она будет распространяться».

Традиционно основным бенефициаром программы льготного автокредитования был АвтоВАЗ, также можно купить Haval Jolion и модели «УАЗа». С учетом плана Минпромторга вернуть в программу требования к уровню локализации в баллах (см. “Ъ” от 2 октября) маловероятно, что какие-либо другие модели выйдут на уровень в 1,4 тыс. баллов. Расширение перечня возможно по электромобилям, для которых достаточно лишь выпуска в рамках специнвестконтракта.

Сергей Удалов из «Автостата» считает, что рынок автокредитования в 2024 году, вероятно, останется на уровне этого года или немного снизится. При этом программа льготного автокредитования продолжит пользоваться спросом, поскольку дает возможность приобрести автомобиль выгоднее, чем в кредит без господдержки, считает он. Рост стоимости автомобилей и ставок по кредитам, конечно, ограничит сегмент, продолжает аналитик, но функцию поддержки российского автопрома и населения, у которых нет средств для покупки автомобиля, она продолжит выполнять.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов также указывает на «социально незащищенные категории населения», у которых есть запрос на покупку автомобиля, но цена рынка слишком высока. Кроме того, отмечает он, сейчас авторынок стоит перед перспективой сокращения продаж в 2024 году. Господдержка автокредитования, полагает аналитик, может быть нужна, чтобы не допустить отката рынка, который только начал восстанавливаться и далек до докризисных объемов.

Ольга Никитина, Полина Трифонова