Автокредитование взяло короткий разгон

После начавшегося в августе спада автокредитование показало наибольший рост среди других видов розничного кредитования. Однако о переломе речи не идет, полагают эксперты. Расширение ассортимента китайских машин, параллельный импорт и увеличение числа субсидированных программ, по их мнению, поддержат рынок лишь в краткосрочной перспективе. В 2024 году с учетом сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики ЦБ автокредитование ждет охлаждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным Frank RG, в октябре российское автокредитование показало наибольший рост в розничном сегменте. Было выдано 115,8 тыс. автокредитов, что на 19% больше, чем в мае. Их объем достиг 166,5 млрд руб. (рост на 17%). Оживление произошло после двух месяцев снижения показателей — на 10% в сентябре и на 5% в августе (см. “Ъ” от 7 сентября и 6 октября). До этого с апреля рынок рос рекордными темпами (см. “Ъ” от 11 мая, 31 июля).

В октябре 2023 года суммарный объем выданных розничных кредитов составил 1,526 трлн руб., оценивает Frank RG, снизившись на 12% по сравнению с сентябрем. Падала ипотека (на 19%, до 775,6 млрд руб.) и кредиты наличными (на 9%, до 537 млрд руб.). Помимо автокредитования, рост показал сегмент POS-кредитов (на 2%, 47,2 млрд руб.).

Эксперты связывают оживление на рынке автокредитования с ожиданием продолжения повышения ставок. «В сентябре Банк России сделал очередной шаг повышения ключевой ставки (на 1 п.п., до 13%.— “Ъ”) и дал сигнал, что рост продолжится. На этих новостях те, кто уже планировал покупку автомобиля, поспешили ее сделать»,— поясняет проектный лидер Frank RG Станислав Сухов. В конце октября ЦБ поднял ключевую ставку даже резче, чем ожидали участники рынка,— на 2 п.п., до 15% (см. “Ъ” от 28 октября). При этом средняя величина автокредита снижается второй месяц подряд и в октябре достигла 1,44 млн руб. (на 3% меньше, чем в августе).

Текущий рост не станет восстановлением тренда середины года, полагают участники рынка. В краткосрочной перспективе его поддержат расширение ассортимента китайских машин, параллельный импорт, увеличение числа субсидированных программ, рассчитывают в ВТБ. Но оставшийся объем господдержки в 1,2 млрд руб. (см. “Ъ” от 2 октября) и годовые планы продаж, которые банки и дилеры будут стремиться реализовать в декабре, лишь временно сгладят негативный тренд, уточняет господин Сухов. Тем более что объемы выдачи кредитов по программе льготного автокредитования не очень высоки. Это связано с ограничением по категориям населения, на которые распространяются субсидии, добавляет начальник управления развития партнерских программ и стратегических сегментов «Росбанк Авто» Вячеслав Якубчик.

Не стоит в этом году рассчитывать и на традиционно высокий предновогодний сезон, уточняет директор автомобильной практики компании «Технологии доверия» Виктория Синичкина. По ее мнению, среди прочего рынок будет тормозить снижение качества заемщиков — банки увеличат стоимость кредитов из-за дополнительных рисков.

В 2024 году участники рынка ждут охлаждения автокредитования. «Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ будет сохраняться как минимум до середины года, что станет определяющим фактором для рынка»,— поясняет Станислав Сухов. По оценкам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, рост объемов кредитования может снизиться до 3–5%. Эксперт допускает даже спад в пределах 2%. Восстановление рынка закончилось, и объем новых автокредитов в 2024 году составит 900–950 млрд руб., уточняет он.

В то же время поддержанию рынка могут способствовать субсидии от производителей автомобилей и рост отгрузок недорогих машин российского производства, полагает руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «ФК Открытие») Марина Дембицкая.

Кроме того, кредит продолжает быть единственным способом покупки автомобиля для большинства покупателей, признают участники рынка и эксперты. «Поэтому мы рассчитываем, что доля автомобилей, приобретенных с помощью автокредитов, снижаться не будет»,— поясняет Вячеслав Якубчик. По итогам января—августа (см. “Ъ” от 27 сентября), с использованием заемных средств россияне приобрели более 51% всех новых автомобилей и 10% машин с пробегом.

Полина Трифонова