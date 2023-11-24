ЦБ гнет свою линию ликвидности

С марта 2024 года крупнейшие банки лишатся льгот по нормативу краткосрочной ликвидности (НКЛ). Для обеспечения плавного перехода ЦБ меняет условия предоставления им безотзывных кредитных линий (БКЛ). Это должно способствовать выравниванию конкуренции между кредитными организациями и плавному переходу к национальному нормативу краткосрочной ликвидности (планируется ввести в 2026 году). По мнению экспертов, новый механизм БКЛ будет более гибким, но в отдельных случаях обойдется банкам дороже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ЦБ отменяет с марта 2024 года послабления для системно значимых кредитных организаций (СЗКО) по НКЛ ниже 100%, введенные из-за влияния санкций и системного стресса в 2022 году. Мера утратила актуальность, «в последнее время наблюдаются стабилизация рынка и устойчивая тенденция к росту средств на счетах как граждан (+17%, или 5,8 трлн руб., за последние 12 месяцев по состоянию на 1 октября), так и компаний (+13%, или 5,4 трлн руб.)», пояснили в регуляторе.

Отмена послаблений призвана выровнять конкуренцию между банками. «СЗКО при использовании послаблений имеют возможности для наращивания кредитного портфеля опережающими темпами по сравнению с банками, поддерживающими фактические значения нормативов на требуемом уровне»,— пояснил регулятор.

Кроме того, в ЦБ отметили, что при использовании послаблений банки не стремятся привлекать долгосрочные депозиты по более высоким ставкам, а в основном привлекают более дешевые краткосрочные пассивы для роста своей маржи и прибыли. Отмена послаблений позволит более плавно перейти к соблюдению национального норматива краткосрочной ликвидности, который планируется внедрить на смену НКЛ (см. “Ъ” от 23 августа).

Чтобы облегчить выход из послаблений по НКЛ, регулятор возвращает механизм безотзывных кредитных линий. При этом порядок их предоставления будет существенно изменен. Новые БКЛ не потребуют предварительного обеспечения, вносить его надо будет непосредственно при востребовании кредита в рамках линии. Кроме того, банки будут платить различные проценты в зависимости от того, берется кредит для увеличения НКЛ до 80% (1,5% годовых) или от 80% до 100% (0,1% годовых).

Максимальный размер БКЛ будет постепенно снижаться, чтобы банки обеспечивали за свой счет выполнение все большей доли НКЛ — от 40% (с 1 марта 2024 года) до 80% (с 1 января 2026 года). При этом сумма будет рассчитываться «на основе установленного банку максимально возможного лимита БКЛ и взиматься авансом, но не за предстоящий год, а за предстоящий квартал, на который установлен максимально возможный лимит БКЛ».

Эксперты отмечают, что новые условия предоставления БКЛ будут более гибкими для банков. Как пояснил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, применение БКЛ было обусловлено скорее недостатком на внутреннем рынке активов, которые по базельским стандартам можно отнести к высоколиквидным, чем реальным дефицитом ликвидности. «Последний возникал в отдельные периоды стресса в операционной среде, что дало основание Банку России допустить нарушение банками НКЛ при одновременном высвобождении ресурсов, которые на практике являются ликвидными для российского рынка»,— говорит он. В то же время господин Пивень уточняет, что «при определенных сценариях использование БКЛ будет для СЗКО дороже».

Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов полагает, что дифференциация ставок в зависимости от норматива, отсутствие требования к внесению обеспечения, если лимит не выбран, и прочее — «явное смягчение условий». При этом он отмечает, что формулировка «возвращение БКЛ» в сообщении ЦБ отражает то, что можно будет открывать новые линии. С 12 декабря 2022 года открытие новых БКЛ было приостановлено, но СЗКО сохранили ранее одобренные лимиты, как и возможность фактической выборки средств по ним.

Максим Буйлов