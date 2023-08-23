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Коммерсантъ FM
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Ликвидность по-русски

ЦБ настраивает нормативы на национальные особенности

Банк России меняет порядок расчета показателя краткосрочной ликвидности. Высоколиквидными будут считать, например, новые цифровые рубли, а также и другие более привычные активы. При этом ЦБ, который прорабатывает новый «национальный» норматив, не исключает сохранения текущего «базельского» в качестве дополнительного индикатора рисков. Банкиры отзываются об изменениях положительно: по расчетам ЦБ, они могут прибавить к значению норматива около 10 процентных пунктов (п. п.).

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Расчет банками показателя краткосрочной ликвидности в части выполнения соответствующего норматива по «Базелю III» будет уточнен. Перечень изменений был опубликован ЦБ на этой неделе. Обсуждение по проекту продлится до 4 сентября.

В настоящее время норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ) должны соблюдать системно значимые банки, но в ЦБ его показатели сдают также кредитные организации c активами от 100 млрд руб. Этот норматив ограничивает риски потери ликвидности и показывает способность банка исполнить обязательства в условиях нестабильности на горизонте 30 дней, минимальное допустимое значение — 100%. Сейчас по НКЛ действует послабление — до конца года банки могут его нарушать при определенных условиях. Фактическое значение НКЛ в целом по системно значимым банкам снизилось в 2022 году с 112% до 64%, сообщал Банк России в годовом отчете.

Среди основных изменений, которые представил ЦБ,— расширение состава высоколиквидных активов и уточнение порядка расчета чистого ожидаемого оттока. В частности, в состав высоколиквидных активов планируется добавить цифровые рубли, собственные облигации «Дом.РФ» (сейчас — только ипотечные ценные бумаги с поручительством «Дом.РФ»), корпоративные облигации по национальному рейтингу (сейчас только с наличием хотя бы одного международного рейтинга определенного уровня), включить ценные бумаги, переданные в обеспечение по клиринговым сертификатам участия, а также в отдельных случаях и срочные депозиты в ЦБ. По расчетам регулятора, все эти изменения (за исключением цифровых рублей, эффект влияния которых еще оценить нельзя) могут дать +10 п. п. к НКЛ по системно значимым банкам. Новый порядок расчета станет обязательными с 1 октября 2024 года.

«Регулятор сделал своевременный шаг, и новый норматив краткосрочной ликвидности поможет учесть особенности российской банковской системы»,— считают в МКБ. Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк полагает, что эти изменения «несколько смягчают выполнение НКЛ для банков».

ЦБ также подтвердил, что готовятся дополнительные изменения, говорит собеседник “Ъ” на банковском рынке. О том, что НКЛ нуждается в реформе и «приведении в порядок», топ-менеджеры Сбербанка и ВТБ говорили на Финансовом конгрессе в начале июля. Тогда зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов отмечал, что «базельский» НКЛ, рассчитанный по всей банковской системе, составляет 57% при желаемых 100%.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 9 июня:

«Мы до конца этого года внутри Банка России проведем дискуссию, какой должен быть обновленный норматив ликвидности».

В то же время один из ранних «рецептов» для банков по выполнению НКЛ — увеличение доли ОФЗ в активах — уже не дает позитивного эффекта на норматив, уточнил топ-менеджер, а «особенности российской экономики», в частности единые налоговые даты, добавили новых проблем. В конкретные дни месяца (а норматив должен соблюдаться на ежедневной основе) может быть отток из системы в размере 3 трлн руб., которые могут вернуться в систему через два-три дня.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отмечал тогда, что в результате ценовой конкуренции банки могут «сжечь много денег». «Нам, для того чтобы полностью соответствовать требованиям (по НКЛ.— “Ъ”), нужно добрать с рынка 3 трлн руб., для этого нам надо сделать шаг в депозитах где-то 1–1,5 п. п. вверх»,— пояснял он.

Вместе с тем предложенное уточнение расчета показателя краткосрочной ликвидности — лишь промежуточный этап: ЦБ разрабатывает новый национальный НКЛ. Как пояснили “Ъ” в ЦБ, до момента его внедрения продолжит действовать текущее регулирование: «Таким образом, актуализация текущего порядка расчета норматива краткосрочной ликвидности целесообразна как в краткосрочной перспективе (отражение текущих изменений на финансовом рынке), так и в долгосрочной (использование в качестве дополнительного индикатора ликвидности)». В Банке России допустили, что после внедрения нового норматива текущий может сохраниться для дополнительной оценки рисков.

Ольга Шерункова

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