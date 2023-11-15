Банки лишились части льгот

На фоне высоких прибылей российских банков ЦБ решил не продлевать ряд послаблений, введенных для них после начала военных действий на Украине и массового санкционного давления на финансовую систему РФ. Но отдельные меры сохранятся еще на год. В первую очередь продолжат действовать послабления, связанные с оценкой рисков военнослужащих, а также прямо связанные с санкциями. Раскрытие существенной информации финансовыми организациями также останется неполным. Этот факт особенно огорчает аналитиков, которые говорят о проблеме прозрачности работы банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ЦБ сообщил об отмене части послаблений для российских банков: «Кредитные организации сейчас обладают достаточной финансовой устойчивостью и высокой прибыльностью. Меры выполнили защитную и поддерживающую роль». При этом, уточнили в ЦБ, продолжится «интеграция в регулирование стратегических решений, которые учитывают влияние блокировки активов... и текущую национальную специфику».

Так, отменяются послабления для крупных банков по условиям соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ). Для облегчения перехода банкам откроют безотзывные кредитные линии (БКЛ). Требование о соблюдении норматива с учетом кредитных линий на уровне 100% будет применяться с 1 марта 2024 года. Завершает действие для системно значимых банков неприменение мер в случае нарушения норматива чистого стабильного фондирования (НЧСФ).

В 2024 году ЦБ планирует возобновить сбор информации о состоянии систем управления рисками и капиталом банков и банковских групп, а также провести надзорные оценки их качества.

Перестанет действовать и отсрочка при формировании резервов по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам с просрочкой более 90 дней. «Послаблением сейчас пользуются около 20 банков с совокупным эффектом на капитал менее 18 млрд руб., отмена не приведет к нарушению ими нормативов»,— пояснили в ЦБ.

Меры, которые планируется сохранить до конца января 2025 года, включают оценку рисков заемщиков-военнослужащих и членов их семей. Будет продлено и право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию: о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации, часть информации о сущфактах. До конца 2024 года банки смогут раскрывать финансовую отчетность с изъятиями «чувствительных к санкционному риску данных».

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, 6 июля: «Принципиально важно иметь раскрытие существенной для инвесторов информации. Мы все на словах за развитие рынка капитала, но рынка капитала не бывает без доступной информации. Это базовая вещь».

До конца 2024 года у кредитных организаций останется возможность досрочного прекращения обязательств по субординированным инструментам перед лицами из «недружественных» стран при их выделении вместе с заблокированными активами специальной компании. На год продлена и возможность включать в капитал замещающие субординированные облигации, выпущенные взамен аналогичных на глобальных рынках. Продолжит действовать рассрочка по формированию резервов по заблокированным активам.

По мнению управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, дорезервирование в связи с отмененными послаблениями будет небольшим: «На финансовый результат это окажет значительно меньшее давление, чем другие факторы, такие как замедление кредитования, рост стоимости фондирования и снижение чистой процентной маржи при ограниченной мобильности активов». Отмена послаблений не окажет значительного влияния, большая их часть уже не используется активно, согласен управляющий директор АКРА Валерий Пивень. «Исходя из пояснений регулятора, все отменяемые послабления оказывают очень ограниченное влияние на прибыль и капитал банков»,— говорит управляющий директор НКР Михаил Доронкин.

За январь—сентябрь банки уже заработали 2,7 трлн руб. чистой прибыли.

«Идеологически ЦБ не может не отменить послабления, так как в этом году банки принесут рекордную прибыль, рентабельность капитала может превысить 25%»,— поясняет независимый эксперт Андрей Бархота.

В то же время экспертов беспокоит продление послаблений в раскрытии информации, которое они не считают обоснованным. Если в части собственников и органов управления это может объясняться санкционными рисками, говорит господин Бархота, то в части регуляторной отчетности формат раскрытия, предполагающий «агрегирование ряда счетов, отсутствие детализаций по счетам второго порядка и тому подобные вуалирования не особенно чувствительной информации, по-прежнему не вполне понятен».

Ксения Дементьева, Юлия Пославская, Максим Буйлов