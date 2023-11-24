Подменные номера пошли по рукам

Система «Антифрод» Роскомнадзора, которая должна помогать в защите от подмены номеров телефона, сейчас покрывает лишь три четверти российского номерного пространства, следует из данных Минцифры и Генпрокуратуры. Из-за этого прокурорам приходится выявлять у операторов нарушения вручную, что создает риск ошибок. Чтобы избежать их, правоохранители должны обращать внимание на технические пометки номера как международного, говорится в рекомендациях ведомств. Без них люди могут принять абонентский номер из Казахстана или Вьетнама за якобы подмененный в России — это, как объясняет источник “Ъ”, приводит к необоснованным обращениям в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с методическими рекомендациями Генпрокуратуры и Минцифры, касающимися привлечения операторов связи к ответственности за пропуск звонков из-за рубежа с подмененными телефонными номерами (ч. 1 и 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ). Трафик, как правило, проходит по цепочке операторов, и рекомендации описывают порядок, согласно которому прокуроры должны находить ответственного за пропуск подмененного номера.

Автоматически эта цепочка должна верифицироваться системой «Антифрод» Роскомнадзора, запущенной в январе. Все операторы связи РФ должны подключиться до конца февраля 2024 года. Как следует из документа, под верификацию на деле подпадает только 77,5% от российского ресурса нумерации.

До тех пор, пока система не развернута полностью, прокуроры должны сами устанавливать, какой из операторов в цепочке допустил пропуск вызова с подменой номера, следует из документа. В Минцифры подтвердили “Ъ”, что рассылали документ операторам, не уточнив дату. Собеседник на рынке говорит, что получил материалы в ноябре.

Судя по документу, сейчас процедура крайне бюрократизирована. Чтобы выявить нарушителя, руководствующийся рекомендациями прокурор должен запросить информацию о двух операторах: том, кто стоял выше по цепочке соединения, и том, чья сеть была источником вызова.

Дальше он должен аналогично запрашивать каждого из операторов по цепочке, пока не определит источник подмены номера. Если все операторы отчитываются, что подмены номера нет, или же не отвечают на запрос, прокурор должен потребовать от Роскомнадзора проверок каждой компании.

Факт наличия или отсутствия присоединения операторов к системе «Антифрод» «не изменяет оснований привлечения к ответственности», уточняется в документе. Сейчас часть операторов, оспаривающие штрафы за пропуск звонков с подменными номерами, апеллируют именно к тому, что уже подключились к «Антифроду» (см. “Ъ” от 22 ноября).

В рекомендациях также описано, как именно прокуроры должны определять, поступал ли звонок из иностранной сети или нет. Если ориентироваться лишь на код страны +7, а не на технический индикатор международного звонка, то можно случайно привлечь оператора к ответственности за пропуск легитимного звонка из Казахстана, Абхазии и Южной Осетии (их коды, как и в РФ, начинаются с +7).

Пропуск в Россию вызова с номером, похожим на российские, не должен считаться нарушением. В документе приводится пример Вьетнама (код страны +84), чьи номера могут быть похожи на номера в российской системе нумерации (например, 8 495...).

В «Вымпелкоме» и «МегаФоне» отказались от комментариев, в Генпрокуратуре не ответили на запрос “Ъ”. В МТС сообщили, что «выполняют все требования по передаче абонентского номера в неизменном виде». В Tele2 рассчитывают, что «пояснения позволят снизить количество обращений в суд».

Глава Ассоциации малых операторов связи Дмитрий Галушко, однако, сомневается, что разъяснения приведут к сокращению числа штрафов: «Участников рынка сейчас больше беспокоят поступающие им требования подключиться к "Антифроду" и штрафы за их невыполнение, прописанные в п. 3 той же статьи КоАП».

Юрий Литвиненко, Татьяна Исакова