Штурмовое предупреждение
Пит Хегсет обсудил в Израиле взаимодействие по Ирану
Глава Пентагона Пит Хегсет 19 октября нанес необъявленный визит в Израиль, где провел переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и встретился с находящимися там американскими военнослужащими. Одной из основных тем переговоров стала ситуация вокруг Ирана. По одной из версий, Нетаньяху настоятельно предлагает американскому руководству нанести совместный удар по Исламской Республике — и сделать это еще до начала запланированных на 27 октября выборов в Кнессет. Впрочем, сам израильский премьер это отрицает.
Визит Пита Хегсета был неожиданным — в том числе и для высшего руководства Израиля. Биньямин Нетаньяху, который планировал вечером в понедельник посетить футбольный матч между клубами «Бейтар» и «Маккаби» на иерусалимском стадионе «Тедди», был вынужден внести коррективы в свой график. Его кортеж сначала отправился в аэропорт Бен-Гурион, откуда премьер-министр вылетел в сторону Увды — расположенной на юге страны авиабазы израильских ВВС, где дислоцированы американские самолеты и военный персонал. При этом, как отмечают израильские СМИ, господин Нетаньяху нарушил собственный протокол внутренних поездок: он отправился на юг на частном самолете, а не на вертолете.
По данным Axios, именно на базе Увда израильский премьер и провел переговоры с главой Пентагона. Ни военное ведомство США, ни канцелярия премьера по сути ничего о них не сообщили. Однако ранним утром 20 октября Пит Хегсет написал в соцсети X небольшой пост о том, что посетил дислоцированный в Израиле американский военный персонал. Глава Пентагона присовокупил к посту фотографии, на которых запечатлено, как он беседует с американскими военными и проверяет готовность боевых истребителей. «Лучшие представители нашей страны на исторической миссии. С Богом!» — добавил глава Министерства войны.
По примерным подсчетам, сейчас в Израиле размещено около 3 тыс. военнослужащих США.
Кроме летчиков и авиатехников значительную долю этого контингента составляют расчеты систем противоракетной обороны, переброшенные туда для защиты израильских объектов. На фоне войны с Ираном, начавшейся 28 февраля 2026 года с американо-израильских ударов, присутствие американских войск на Святой земле значительно возросло, утверждают западные и израильские СМИ. При этом в оборонных ведомствах США и Израиля начали официально обсуждать план переноса некоторых элементов Центрального командования вооруженных сил США, которое отвечает за Ближний Восток, с территории стран Персидского залива в еврейское государство.
Ситуация вокруг Ирана была одной из тем переговоров между Питом Хегсетом и Биньямином Нетаньяху, рассказали источники Reuters. Однако они не уточнили, достигли ли стороны каких-то договоренностей по поводу новой военной операции против Тегерана.
Как сообщали источники CNN, сейчас Белый дом изучает сценарий непродолжительной, но предельно интенсивной военной кампании против Исламской Республики. В администрации президента Дональда Трампа хотят нанести топливной и военной инфраструктуре Ирана критический ущерб, а после этого показательно объявить о «полной победе» и начать вывод основных американских сил с Ближнего Востока. В последние дни появились сообщения о готовности Вашингтона включить в свои оперативные планы применение сверхмощной фугасной авиабомбы GBU-43/B, известной как «мать всех бомб», чтобы гарантированно уничтожить опорные пункты Корпуса стражей исламской революции и наземную часть ядерных центров.
При этом Биньямин Нетаньяху пытался в последние месяцы убедить Дональда Трампа в необходимости запуска немедленной совместной операции против Ирана, рассказывали источники Axios и израильского 12-го канала.
Как полагают в Белом доме, израильскому премьеру такая операция нужна для привлечения дополнительной поддержки электората в преддверии намеченных на 27 октября парламентских выборов в Кнессет, не обещающих партии Нетаньяху «Ликуд» легкой победы. Однако 14 октября израильский премьер опроверг эти сообщения.
Тем не менее на странице израильского премьера в соцсети X 19 октября появилось видеообращение «с одной из авиабаз». В ролике господин Нетаньяху подчеркнул: «Мы готовы, полны решимости и обладаем возможностью нанести удар по нашим врагам в тот момент, когда это потребуется». Он не исключил, что противники Израиля в этом случае «примут на себя более тяжелые удары, чем те, которые они принимали до сих пор».