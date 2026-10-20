Штурмовое предупреждение

Визит Пита Хегсета был неожиданным — в том числе и для высшего руководства Израиля. Биньямин Нетаньяху, который планировал вечером в понедельник посетить футбольный матч между клубами «Бейтар» и «Маккаби» на иерусалимском стадионе «Тедди», был вынужден внести коррективы в свой график. Его кортеж сначала отправился в аэропорт Бен-Гурион, откуда премьер-министр вылетел в сторону Увды — расположенной на юге страны авиабазы израильских ВВС, где дислоцированы американские самолеты и военный персонал. При этом, как отмечают израильские СМИ, господин Нетаньяху нарушил собственный протокол внутренних поездок: он отправился на юг на частном самолете, а не на вертолете.