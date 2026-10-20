Перевозки финишировали в колонии
Бывшего управленца РЖД осудили за взятку
Суд в Москве вынес приговор по уголовному делу Сергея Галкина, ранее возглавлявшего в РЖД департамент управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура». По версии обвинения, фигурант получал взятки за согласование планов дополнительных перевозок в интересах крупной транспортной компании. Вину подсудимый не признал и получил 11 лет колонии. Взяткодателю, согласившемуся с обвинением, назначено пять с половиной лет.
Мещанский райсуд столицы 20 октября вынес приговор по уголовному делу Сергея Галкина и предпринимателя Евгения Прилепина. Первому вменяли в вину получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), второму — ее дачу (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Как рассказывал “Ъ”, уголовное дело было возбуждено в конце февраля 2025 года управлением Следственного комитета России (СКР) по Южному административному округу Москвы на основании материалов ФСБ. Тогда были задержаны бизнесмены Евгений Прилепин и Руслан Пуха. Первый из них ранее занимал должность гендиректора компании «Центр развития портовой инфраструктуры» (ЦРПИ). Сергея Галкина задержали в конце октября 2025 года, он был арестован.
ЦРПИ специализируется на управлении транспортными и производственными объектами. Основными активами компании являются дальневосточный морской порт Суходол, угольный перегрузочный комплекс «Лавна» в Мурманске, вагоностроительный завод «Алтайвагон» в Алтайском крае, мультимодальный перевозчик «Специальные контейнерные линии» и железнодорожный оператор «Комплексные транспортно-логистические решения» (КТЛР). Как утверждается на сайте ЦРПИ, компания «обеспечивает глобальные транспортно-логистические решения».
По версии следствия, для бесперебойной работы своей компании Евгений Прилепин передавал взятки Сергею Галкину. Одну из них в размере 3 млн руб. управленец, по материалам дела, получил через сотрудника компании КТЛР Руслана Пуху прямо в офисе ЦРПИ на улице Маши Порываевой в Москве.
В СКР позже заявили, что деньги передавались за согласование дополнительных планов перевозки грузов.
В функции департамента, который возглавлял Сергей Галкин, помимо прочего как раз входило «повышение эффективности перевозочного процесса», а также «обеспечение технологической координации работы подразделений… дочерних и зависимых обществ».
Сергей Галкин категорически отверг обвинение. Его адвокаты просили суд вернуть материалы дела прокурору для устранения допущенных следствием нарушений, но получили отказ. В свою очередь, Евгений Прилепин заявил, что сознается и раскаивается в содеянном.
В ходе прений гособвинитель просил назначить господину Галкину 16 лет колонии, а господину Прилепину — 12 лет.
В итоге суд признал обоих фигурантов виновными, но наказание назначил заметно мягче, нежели просило обвинение. Сергей Галкин получил 11 лет колонии строгого режима и штраф 12 млн руб., также ему запретили на 5 лет занимать руководящие должности. Евгению Прилепину назначено пять с половиной лет колонии строгого режима и штраф в размере 7 млн руб., ему на пять лет запрещено занимать руководящие должности в коммерческих структурах.
Адвокат господина Галкина Завен Агасарян заявил, что намерен обжаловать решение суда. По его словам, осужденный стал жертвой оговора со стороны Руслана Пухи. Никаких подтверждений получения взяток его подзащитным, по мнению адвоката, в материалах дела не содержится. «Нет никаких свидетельств, что в день, когда мой подзащитный якобы получил взятку, Руслан Пуха вообще к нему приходил»,— заявил господин Агасарян. Также он отметил, что Сергей Галкин до начала следствия и суда не был даже знаком с Евгением Прилепиным.
Руслан Пуха полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Его дело выделили в отдельное производство. В феврале 2024 года он получил четыре года колонии строгого режима со штрафом, равным тройному размеру взятки,— 9 млн руб.