Перевозки финишировали в колонии

Адвокат господина Галкина Завен Агасарян заявил, что намерен обжаловать решение суда. По его словам, осужденный стал жертвой оговора со стороны Руслана Пухи. Никаких подтверждений получения взяток его подзащитным, по мнению адвоката, в материалах дела не содержится. «Нет никаких свидетельств, что в день, когда мой подзащитный якобы получил взятку, Руслан Пуха вообще к нему приходил»,— заявил господин Агасарян. Также он отметил, что Сергей Галкин до начала следствия и суда не был даже знаком с Евгением Прилепиным.