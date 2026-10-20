Бессент назвал первоклассным экономическое руководство Франции
Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал рост доходности государственных облигаций во Франции, начавшийся после масштабных протестов. По его словам, негативных последствий для финансовой системы страны не ожидается.
«У французов непростая ситуация, но экономическая команда президента Макрона, которую я очень хорошо знаю, действительно первоклассная»,— сказал господин Бессент в эфире 2way (цитата по Bloomberg). Министр добавил, что отток капитала в казначейские облигации США из некоторых других стран вызывает больше опасений.
Доходность французских гособлигаций в начале сентября выросла на 4,96%, до самого высокого уровня с 2002 года. Разница в доходности между государственными и немецкими облигациями увеличилась на 5,5 базисного пункта — до 152,5 базисного пункта.