Операторов вызвали на разговор

Роскомнадзор уведомил более тысячи операторов связи о необходимости срочно подключиться к системе верификации вызовов «Антифрод», иначе им грозят штрафы до 1 млн руб. Несмотря на то что финальный срок назначен на февраль 2024 года, регулятор уведомляет каждого участника рынка отдельно и время внедрения может отличаться. Крупные операторы уже подключились, поэтому давление в первую очередь отразится на малых и средних операторах. Они же подчеркивают, что система до конца не запущена и допускает ошибки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С середины ноября операторам связи Москвы и Московской области начали приходить уведомления от Роскомнадзора о составлении протокола об административном правонарушении за отсутствие подключения к государственной системе верификации вызовов «Антифрод», рассказали “Ъ” в Ассоциации малых операторов связи регионов (АМОР, объединяет более 100 компаний). “Ъ” ознакомился с тремя уведомлениями, в них идет речь о нарушении ст. 13.2.1 КоАП РФ, размер штрафа по которой составляет 50–100 тыс. руб. для должностных лиц, 400–800 тыс. руб. для ИП и от 600 тыс. руб. до 1 млн руб. для юрлиц.

В АМОР уточнили, что ряду организаций поступили уведомления уже после подключения к системе: «Роскомнадзор ссылается на отсутствие уведомления о готовности узлов верификации к эксплуатации, которое компания должна направить регулятору не позднее 120 календарных дней со дня получения программного обеспечения узлов верификации».

Единая платформа верификации телефонных вызовов «Антифрод» подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра была официально запущена в России зимой для борьбы с телефонными мошенниками (см. “Ъ” от 18 января). Подключение к ней оговаривается в законе «О связи». Все операторы связи РФ должны подключиться до конца февраля 2024 года.

Исходно были закреплены два способа — напрямую или через узлы верификации других компаний.

Летом власти обсуждали механизм, обязывающий малых операторов, в том числе региональных и виртуальных, заключить соглашения с «большой четверкой» (МТС, «МегаФон», Tele2, «Вымпелком»), чтобы весь входящий трафик с российских номеров из-за границы проходил через «Антифрод» (см. “Ъ” от 3 июля).

Как объясняет собеседник “Ъ” на рынке, подключение к системе проходит поэтапно, в первую очередь сделать это должны как раз операторы Москвы и Подмосковья. Например, согласно тексту одного из писем Роскомнадзора, оператор был уведомлен о планируемой дате подключения еще в феврале 2021 года и должен быть интегрирован в систему не позднее начала октября. Сейчас, по словам собеседника, предупреждения о штрафах получили порядка 400 компаний.

В Роскомнадзоре уточнили, что «направили уведомление о необходимости в установленные сроки пройти процедуру подключения к "Антифроду" 1351 оператору связи». Там подчеркнули, что главное условие эффективной работы системы — именно подключение к ней всех операторов.

Операторы «большой четверки» уже полноценно работают с «Антифродом», уточнили в Роскомнадзоре.

Однако для остальных участников рынка ситуация сложнее. Действия ведомства в отношении малых и средних операторов ведут к сокращению их числа на рынке, считают в АМОР: «Кроме того, пока система только тестируется, допускает ошибки и блокирует легальные вызовы, что ведет к сокращению абонентской базы. Операторы не могут подключиться до полноценного запуска, поэтому пока компании штрафовать некорректно».

Собеседник “Ъ” на рынке не спорит, что «Антифрод» поможет бороться с мошенническими звонками, но подчеркивает, что «задача может быть затратной как по деньгам, так и по времени, что ощутимо для малых операторов связи».

Татьяна Исакова