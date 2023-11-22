Операторы связались с судами

Операторы связи начали массово обжаловать штрафы Роскомнадзора за пропуск мошеннических звонков, которые могут достигать 1 млн руб. Претензии регулятора затрагивают даже крупных участников рынка, которые уже присоединились к системе Роскомнадзора «Антифрод». Операторы отмечают, что часть их партнеров пока не подключена к системе, а сама она работает с ошибками. Но оспорить штрафы очень сложно, говорят эксперты. Участники рынка надеются, что разъяснения, которые Минцифры дало прокурорам и судам, снизит число дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными юридических фирм о динамике судебных споров с участием операторов связи по вопросам штрафов за пропуск мошеннического трафика. Речь идет об обжаловании начислений по ст. 13.2.1. КоАП РФ.

По информации «Скиф Консалтинг», в производстве Таганского райсуда Москвы в 2022 году было четыре подобных дела, а в неполном 2023 году их уже семьдесят семь. В Савеловском райсуде число дел увеличилось с нуля до пятидесяти. В целом за 2023 год в судах Москвы было рассмотрено более 212 таких дел, тогда как в прошлом — не более 10, уточняет управляющий партнер «Скиф Консалтинг» Дмитрий Демиденко.

Несмотря на то что соответствующая статья КоАП была введена в конце 2021 года, в течение 2022 года она оставалась «практически нерабочей», говорит господин Демиденко: Роскомнадзор выносил по ней меньшее число решений, и операторы почти не оспаривали их. В 2023 году «число разбирательств выросло на несколько порядков», говорит он.

Ст. 13.2.1. КоАП РФ предполагает административную ответственность за неисполнение обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика, штраф для юрлиц составляет от 600 тыс. руб. до 1 млн руб. Первое решение по ней вынесено прошлым летом в отношении французского Orange Business Services (ООО «Оранж бизнес сервисез»).

Гражданин, который подвергся атаке со стороны мошенников, обращается в полицию, которая начинает проверку оператора, поясняет руководитель судебной практики «Клифф» Игорь Серкин. Если полиция выявила наличие нарушений со стороны оператора, то сообщает об этом в Роскомнадзор. Ведомство, в свою очередь, подает заявление в мировой суд, который по закону выносит решение о штрафе. «Дела, которые рассматриваются в райсудах, касаются обжалования операторами связи решений мировых судей: в частности, они апеллируют к подключению к госсистеме "Антифрод" и тому, что нарушение произошло не на их стороне»,— объясняет Игорь Серкин. Для предотвращения фрода в России с января запущена платформа верификации телефонных вызовов «Антифрод» Роскомнадзора.

Одно из последних подобных дел, обнаруженных “Ъ”, рассматривалось Савеловским райсудом в октябре в отношении «Вымпелкома» (бренд «билайн»). Оператор оспаривает постановление мирового судьи судебного участка №347 Савеловского района Москвы от 12 июля, который признал его виновным в пропуске мошеннического трафика и назначил штраф в размере 600 тыс. руб. Суд в том числе опирался на результаты проверки прокуратуры Пензы, которая выявила, что оператор, пропуская звонок из Чехии, поступивший с российской городской нумерацией на сети другого оператора, не исполнил обязанность по его прекращению. Райсуд оставил решение без изменений, отклонив жалобу оператора. В «Вымпелкоме» и Роскомнадзоре отказались от комментариев.

Как правило, пропуск звонков, в том числе с подменных номеров, идет через сети локальных операторов, которые выступают партнерами «большой четверки», поясняет собеседник на телеком-рынке. Небольшие операторы могут быть не подключены к «Антифроду», а риски штрафов ложатся на крупные компании, уточняет он. Из-за этого крупные операторы еще весной начали отсоединять от своих точек обмена трафиком небольших коллег (см. “Ъ” от 6 марта).

«Поскольку статья КоАП предусматривает ответственность за каждый случай "подменного" звонка, скорее всего, в ближайшее время мы увидим дальнейший рост количества подобных дел»,— полагает господин Демиденко. По его мнению, «рассчитывать на положительное решение райсудов не приходится»: по закону сам факт нарушения влечет за собой наказание, и обжаловать его «почти невозможно».

В Tele2 рассказали, что недавно Минцифры (там на запрос “Ъ” не ответили) разослало методические рекомендации о порядке привлечения операторов к ответственности за пропуск трафика с подменой номеров для прокуратур и судов на местах: «В документе министерство дало разъяснения по основным ситуациям, в которых прокуратура инициирует дела об административных нарушениях операторов». В компании рассчитывают, что эти пояснения позволят снизить количество обращений в суд.

Татьяна Исакова