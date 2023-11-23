СПБ Биржа встроилась в санкционную цепочку

Санкции против СПБ Биржи помешали разморозке активов граждан РФ. И это касается случаев, когда европейские власти свое одобрение дали. Площадка попала в санкционный список США в начале ноября. И теперь, как пишет РБК, инвесторы не могут добиться разблокировки своих ценных бумаг, если в цепочке сделок участвует биржа или ее структуры. Источники издания говорят, что в таких случаях иностранные компании просто отказываются исполнять лицензии европейских регуляторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Почему так происходит? И есть ли выход из ситуации? Это объяснила специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова:

«Рынок устроен так, что все равно приходится соблюдать санкции США, даже не будучи американским лицом. Особенно если вести деятельность на международном рынке. Чтобы прошла вся цепочка разблокировки, должна произойти операция между одной страной и второй.

Европейская сторона сейчас опасается проводить какие-либо операции, потому что они либо не совсем понимают, как работает генеральная лицензия, либо операции по европейским разрешениям не покрываются генеральной американской лицензией. И они оказались в тупиковой ситуации, потому что вроде бы со стороны ЕС, Бельгии лицензия выдана, но США могут применить определенные меры, если европейская сторона будет действовать без оглядки на их санкции.

Вашингтон предоставил разъяснения в момент введения санкций в отношении СБП Биржи. Американская сторона выдала генеральную лицензию для того, чтобы завершить уже начатые операции. А если нужно что-то новое провести даже в рамках европейской лицензии, придется получить отдельное разрешение от регулятора США, но такая возможность есть не всегда.

Выходом из ситуации может стать запрос определенных разъяснений у американского регулятора. Есть механизм, который позволяет по запросу получить от него подтверждение, что сделка санкций не нарушает. Но опять-таки это займет время. И если одинаковых запросов поступает много, они дают ответ на часто задаваемые вопросы. Поможет решить эту проблему массовое однотипное обращение».

Собеседники РБК говорят, что сейчас сложности с разморозкой активов из-за санкций против СПБ Биржи — это единичные случаи. Но не исключают, что в будущем проблем может стать больше. Впрочем, адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин настроен более оптимистично:

«По тем историям, где мы помогали нашим доверителям разблокировать средства, СПБ Биржа, скорее, не присутствует. Она появляется в цепочке как депозитарий, но это не повсеместное явление. Вопрос, скорее, к брокерам, потому что они имеют в цепочке разблокировки либо Россельхозбанк, либо СПБ Биржу или условный Альфа-банк, потом все идет на НРД, а оттуда уже дальше на европейские или американские депозитарии.

После того, как СПБ Биржа подпала под американские санкции, у нас не было ни одной лицензии на исполнение с ней связанной. Не думаю, что могут возникнуть какие-то проблемы. Были случаи, когда какой-то подсанкционный банк оказывался в цепочке, но после получения европейской лицензии ее спокойно исполнили. Новый брокер Euroclear не возражал. Думаю, не стоит ожидать какой-то трагедии».

При этом в юридической компании NSP отмечали, что из тысяч заявлений на разблокировку, которые подавали частные инвесторы, одобрены лишь десятки. И наибольшие шансы у людей с паспортами или ВНЖ Евросоюза.

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Илья Сизов