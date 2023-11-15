СПБ Биржа смотрит в будущее

Акции СПБ Биржи дорожали на 20% после новостей о ее возможном будущем. О том, как может измениться работа площадки, рассказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, биржа может переориентироваться на торговлю новыми инструментами, в том числе бумагами подсанкционных компаний, криптовалютами и цифровыми финансовыми активами. Кроме того, площадка может сосредоточиться на рынках дружественных стран. После того как в начале ноября США ввели против СПБ Биржи блокирующие санкции, торги иностранными бумагами не проводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Тем временем руководство продолжает работать над разблокировкой активов клиентов, рассказал “Ъ FM” Анатолий Аксаков: «Я встречаюсь с представителями, руководством СПБ Биржи — обсуждаем варианты ее будущей работы. Понятно, что площадка будет ориентироваться и на внутренний рынок, а также на взаимодействие с дружественными странами. Прежде всего это Юго-Восток. Смотрим и на Африку, и на Латинскую Америку.

Может быть, появятся новые инструменты, например, цифровые финансовые активы. Криптовалюты у нас пока не узаконены — обсуждать эту тему пока рано. Если их введут в оборот, в случае легализации они будут использоваться во внешнеторговых расчетах. СПБ Биржа вполне могла бы ими торговать. А компании, находящиеся под санкциями, использовать эту площадку для взаимодействия с внешним миром.

Поскольку санкции против площадки выглядят вопиюще, ее клиентами не были чиновники и те, кто мог вызвать вопросы у так называемых западных партнеров, очевидно, будут предприняты шаги для отмены такого решения. Будет проводиться работа с западными юристами, регуляторами».

После заявлений о будущем СБП Биржи и резкого роста стоимости ее акций Мосбиржа дважды проводила дискретные аукционы по этим бумагам. Инвесторов сейчас вдохновляют любые новости о возможном возобновлении работы петербургской площадки, говорит инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов:

«После введения блокирующих санкций США в отношении СПБ Биржи у многих участников рынка были сомнения, выживет ли она, а также вопрос, в какой конфигурации площадка продолжит работать, если сможет. Поэтому акции биржи в последнее время сильно упали. А сейчас появились разъяснения, в частности, слова господина Аксакова о том, что площадка будет торговать цифровыми активами и другими инструментами, которые интересны игрокам рынка.

Участники рынка восприняли это позитивно в том смысле, что СПБ Биржа все-таки останется как самостоятельный игрок и по-прежнему будет конкурировать с Мосбиржей.

У нее будет определенная инфраструктура и определенная сфера деятельности на финансовом рынке. Сам факт, что площадка будет торговать прежде всего рублевыми инструментами, думаю, вселяет уверенность в том, что будущее у нее есть».

15 ноября СПБ Биржа заявила, что на заседании совета директоров в прошлую субботу утвердила несколько сценариев для предоставления инвесторам доступа к заблокированным активам. Расчеты по сделкам, заключенным 1 и 2 ноября, будут проводиться с 17 числа. Речь о «зависших» трансакциях по сделкам, оформленным незадолго до введения американских санкций. Изначально начать этот процесс предполагалось 13 ноября.

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Елизавета Скобцова, Андрей Загорский