Улицу Зенитчиков в Екатеринбурге перекроют на четыре месяца

В Екатеринбурге улицу Зенитчиков перекроют с 18 декабря по 15 апреля. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано со строительством сетей канализации для жилых домов № 26 и № 28.

Движение будет ограничено на участке от дома № 28 до дома № 144. На участке установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. По данным администрации, схема движения общественного транспорта не изменится.

Напомним, до 17 декабря закрыто движение на участке улицы Ключевской. До18 декабря перекрыт участок улицы Войкова, от переулка Механического до переулка Ритслянда. Кроме того, с декабря в столице Урала изменится нумерация 22 автобусов.

Полина Хабарова

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