Песков: не Россия представляет военную угрозу для Европы, а наоборот

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не представляет угрозу для Европы, а наоборот — Европа угрожает России, потому что Евросоюз подконтролен США и его страны являются членами НАТО. Так пресс-секретарь прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела, который назвал РФ угрозой номер один для Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Россия не представляет угрозу для Европы. Европа представляет угрозу для России. И Европа, будучи подконтрольным США континентом — я имею в ввиду ЕС — именно они участвуют в НАТО, которое двигается со всей своей военной мощью к нашим границам... Именно это представляет для нас угрозу и именно это заставляет нас делать то, что мы делаем сейчас»,— сказал Дмитрий Песков тележурналисту Павлу Зарубину (цитата по видео в Telegram-канале господина Зарубина).

Ранее сегодня, 23 ноября, Петр Павел заявил, что Россию в качестве угрозы воспринимает не только Чехия, но и НАТО, а это, по его мнению, предполагает необходимость реалистично готовиться к такой угрозе. Все армии серьезно относятся к ней, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе, отметил президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенбер 21 ноября говорил, что НАТО не видит непосредственной военной угрозы со стороны России. Он отмечал, что альянс в ответ на ввод Россией войск на территорию Украины усилил присутствие в странах Восточной Европы.

О том, как НАТО хочет привлекать компании к противостоянию с Россией в киберпространстве,— в материале «Ъ» «Анти-айти».