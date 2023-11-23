Президент Чехии: все армии ЕС готовятся к возможности конфликта в Европе

Президент Чехии Петр Павел считает Россию главной угрозой для Европы. По его словам, все армии Евросоюза готовятся к возможному конфликту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Не только Чехия, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу номер один в Европе, а это предполагает необходимость реалистично готовиться к такой угрозе. Все армии серьезно относятся к ней, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе»,— сказал господин Павле на встрече президентов «Вышеградской четверки» 22 ноября (цитата по изданию Blesk.cz). Российские СМИ обратили внимание на высказывание сегодня, 23 ноября.

Генсек НАТО Йенс Столтенбер 21 ноября говорил, что НАТО не видит непосредственной военной угрозы со стороны России. Он отмечал, что альянс в ответ на ввод Россией войск на Украину усилил присутствие в странах Восточной Европы.

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