Столкнувшийся с тепловозом поезд «Адлер – Пермь» прибыл на конечную станцию

Пассажирский поезд №354 «Адлер – Пермь», столкнувшийся 22 ноября с маневровым локомотивом в Ульяновской области, прибыл на конечную станцию Пермь II. Согласно данным мобильного приложения «РЖД Пассажирам», итоговое опоздание составило 202 мин.

Происшествие случилось в обед в среду, 22 ноября, на перегоне «Бряндино – Тиинск» Куйбышевской железной дороги в Чердаклинском районе. Столкнулись пассажирский поезд «Адлер – Пермь» и маневровый локомотив. Медицинская помощь понадобилась 25 пассажирам, ее оказали на месте. Все пассажиры отказались от госпитализации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Выясняются обстоятельства инцидента. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.

Андрей Сазонов