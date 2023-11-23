После аварии поездов под Ульяновском к медикам обратились 25 пассажиров

В Ульяновской области после столкновения поездов медицинская помощь понадобилась 25 пассажирам. Среди них был один несовершеннолетний. Об этом сообщает Куйбышевская железная дорога.

Фото: Центральное МСУТ СК РФ

«Локомотивные бригады не пострадали. Причины произошедшего устанавливаются»,— говорится в сообщении.

По информации губернатора Ульяновской области Алексея Русских, у пяти человек из числа пассажиров были диагностированы ушибы мягких тканей. Медики региона оказали пострадавшим помощь на месте. Пассажиры отказались от госпитализации.

Происшествие случилось в обед в среду, 22 ноября, на перегоне «Бряндино – Тиинск» Куйбышевской железной дороги в Чердаклинском районе. Столкнулись пассажирский поезд «Адлер – Пермь» и маневровый локомотив.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Выясняются обстоятельства инцидента. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.

Георгий Портнов