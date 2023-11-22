Следователи выясняют обстоятельства столкновения двух поездов под Ульяновском

В Ульяновской области следователи СК выясняют обстоятельства столкновения пассажирского и маневрового поездов. Об этом сообщает Центральное МСУТ на транспорте.

По предварительным данным, инцидент произошел в обед 22 ноября 2023 года на 962 км на перегоне Бряндино - Тиинск Куйбышевской железной дороги между Ульяновском и Димитровградом. По данным РЖД, у 25 человек зафиксированы ушибы.

Центральное МСУТ на транспорте СК России организовало проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Евгений Чернов