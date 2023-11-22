Глава СКР взял на контроль расследование дела по факту столкновения поездов под Ульяновском

Педседатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Центрального межрегионального СУ на транспорте (МСУТ) СК России Александру Перепелицыну представить доклад по уголовному делу о столкновении поездов в Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествие произошло в обед 22 ноября на перегоне «Бряндино – Тиинск» Куйбышевской железной дороги, расположенном в Чердаклинском районе Ульяновской области. Столкнулись пассажирский поезд «Адлер –Пермь» и маневровый локомотива. Следствие уточняет количество пострадавших и степень тяжести полученных ими травм.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Выясняются обстоятельства инцидента.

Андрей Сазонов