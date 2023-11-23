Биржевая цена бензина АИ-95 опустилась до самых низких с марта значений

Бензин марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) впервые с 21 марта опустился ниже 50 тыс. руб. за тонну, до 49 866 руб. (-0,51%). Стоимость бензина марки АИ-92 23 ноября опустилась до 47 500 руб. за тонну (-0,34%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Стоимость летнего дизеля составила 56 217 руб (-0,48%), межсезонного дизеля — 56 122 руб. (-0,18%). Зимний дизель подешевел на 0,11%, до 69 226 руб. за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов составила 35 727 руб (-0,69%). Цена топочного мазута, наоборот, выросла до 17 105 руб. (+5,69%).

21 сентября правительство России ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Цель эмбарго заключалась в насыщении внутреннего рынка топливом и снижении цен. 6 октября правительство ослабило эмбарго, разрешив трубопроводный экспорт дизтоплива. 17 ноября правительство отменило запрет на экспорт бензина, 22 ноября — на вывоз летнего дизтоплива.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Бензин настроил котировки на экспорт».

Петр Бузлаев