Бензин настроил котировки на экспорт

На фоне слухов о скором ослаблении ограничений на экспорт бензина его биржевые цены вновь пошли вверх. Так, АИ-92 и АИ-95 подорожали на 2,5% и 1,4% соответственно. Ожидания снятия ограничений на экспорт топлива базируются на возвращении с октября демпферных выплат и согласовании источников его компенсации. Эксперты считают неизбежной отмену ограничений: внутренний рынок стал премиальным, а чистая маржа розничной торговли бензином и дизелем — стабильно положительной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Стоимость АИ-92 и АИ-95 в европейской части РФ выросла на 2,5% и 1,4%, до 49,4 тыс. и 51,7 тыс. руб. за тонну соответственно, свидетельствуют данные СПбМТСБ. Это произошло на фоне сообщений о возможном скором снятии эмбарго на экспорт бензин и дизтопливо, которое было введено 21 сентября. Цель эмбарго заключалась в насыщении внутреннего рынка топливом и снижении цен, обновивших в сентябре максимум. В начале октября правительство ослабило эмбарго, разрешив трубопроводный экспорт дизтоплива, в противном случае НПЗ бы грозило затоваривание, а вслед за этим и снижение переработки.

В отношении бензина экспортные ограничения так и не были сняты, но НПЗ ждут их отмены на следующей неделе, сообщило Reuters 9 ноября. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до тех пор, пока не будут согласованы поправки, предполагающие возвращение к полным выплатам по демпферу.

Когда стоимость топлива падает продолжительное время, формируется отложенный спрос, который сработал на фоне слухов о скорой отмене ограничений, считает один из собеседников “Ъ” в отрасли.

Но едва ли этот рост может быть устойчивым, поскольку мировые цены на нефть упали, демпфер вернули нефтяникам в полном объеме, в связи с чем внутренний рынок стал привлекателен для поставок, полагает он. Решение о снятии ограничений назрело, считает источник “Ъ”, так как без него нефтяники вряд ли смогут существенно нарастить переработку, в том числе для того, чтобы удовлетворить спрос на зимнее дизтопливо.

На прошлой неделе правительство согласовало источники компенсации бюджета на повышение демпферных выплат, а уже на этой неделе проект поправок был внесен в Госдуму. Возвращение с октября демпфера в полном объеме будет компенсировано ростом НДПИ на газ и газовый конденсат для «Газпрома», а также за счет снижения для НПЗ размера обратного акциза на нефть при невыполнении условий поставок бензина и дизтоплива на внутренний рынок (см. “Ъ” от 7 ноября).

Условия для снятия запрета на экспорт бензина и дизтоплива сложились еще в октябре, когда топлива торговались на оптовом рынке с премией относительно цен экспортной альтернативы, а чистая маржа мелкооптово-розничной торговли бензином и дизелем стала стабильно положительной, отмечают в «Петромаркете».

В ноябре ситуация не изменилась в худшую сторону и является абсолютно стабильной. Так, по состоянию на 3 ноября средние по стране цены на оптовом рынке автобензина АИ-92 с учетом выплат по «демпферу» почти на 3 тыс. руб. на тонну превосходят величину экспортной альтернативы НПЗ, что говорит о большей привлекательности поставок топлива на внутренний рынок по сравнению с экспортом.

По оценкам «Петромаркета», то же справедливо и для рынка дизтоплива: оптовые цены превосходят величину экспортной альтернативы более чем на 6 тыс. руб. на тонну. Что касается средней по стране чистой маржи мелкооптово-розничной торговли топливами, то по состоянию на 3 ноября она составляет 8,5 тыс. руб. за тонну АИ-92 и 4,7 тыс. руб. за тонну дизтоплива.

«Сейчас удачное время для снятия ограничений на экспорт, так как стоимость экспортной альтернативы снизилась из-за падения мировых цен и укрепления рубля, при этом предложение после завершения ремонтов на НПЗ выросло»,— соглашается Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. Но он полагает, что правительство может на рынке бензина действовать по аналогии с рынком дизтоплива, снимая ограничения постепенно, «разрешив экспорт АИ-95, АИ-98 и временно сохранив регулирование поставок для наиболее важного для внутреннего рынка АИ-92».

Дмитрий Козлов