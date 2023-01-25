«Бюджет области вынести этого не сможет»

Вчера белгородский губернатор Вячеслав Гладков в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным впервые публично попросил о масштабной помощи региону, регулярно страдающему от украинских обстрелов. По его словам, в финансовой поддержке нуждается региональный бюджет, у которого кончаются запасы, а также пострадавший бизнес, врачи и работники социальной сферы, фермеры и другие категории граждан. Глава региона подвел промежуточные итоги украинских обстрелов для субъекта — 25 погибших и 96 раненых, 6,5 тыс. «внутренних» беженцев, 2,5 тыс. пострадавших квартир и домов, 50 поврежденных соцобъектов, в связи с «оперативной ситуацией» потрачено 12 млрд руб. В ходе открытой части встречи президент оценил принимаемые местными властями меры как «эффективные».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков (справа) попросил у Владимира Путина помощи при восстановлении разрушенных из-за обстрелов предприятий

Фото: kremlin.ru Вячеслав Гладков (справа) попросил у Владимира Путина помощи при восстановлении разрушенных из-за обстрелов предприятий

Фото: kremlin.ru

Открытую часть встречи Вячеслава Гладкова с президентом, продлившуюся рекордные 33 минуты, целиком вчера вечером транслировала «Россия 24». В начале встречи глава региона напомнил, что в 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС, их жители отселены «за исключением нескольких десятков человек, которые наотрез отказались»: «Порядка 6,5 тыс. человек фактически являются беженцами в Белгородской области. Мы их разместили в гостиницах Белгорода, санаториях и профилакториях, около 1 тыс. уехали в Московскую и Тульскую области».

На территории субъекта было мобилизовано 4,1 тыс. человек, рассказал губернатор. Он отметил, что бюджет субъекта выплачивает 500 тыс. руб. за ранения средней и большой тяжести и 3 млн руб. семье за погибшего — не только местным военнослужащим (в дополнение к средствам Минобороны), но и жителям региона. «Противник обстреливает мирные населенные пункты, 25 человек погибло и 96 ранено. Мы выплачиваем деньги, мне кажется, это справедливо»,— заметил господин Гладков. Возражений не последовало.

Губернатор напомнил и о доплате по 100 тыс. руб. семьям мобилизованных, о создании центров поддержки семей военнослужащих: «Мы разработали в рамках обеспечения мотострелкового взвода 32 позиции (вдобавок к положенной по нормам технике и обмундированию.— «Ъ»). И предоставляем после того, как проходит месяц-два слаживания, когда они (военные.— «Ъ») понимают, что им нужно: какой квадрокоптер, какой дальномер, что с биноклем, что с рациями — цифровыми, аналоговыми…».

Господин Гладков сообщил, как появилась идея создания территориальной обороны: «В сентябре, когда Украина начала массированно обстреливать (особенно в Шебекине) гражданские объекты — торговые центры, аптеки,— было большое количество обращений от мужского населения, которое не может быть призвано по возрасту или здоровью. Мы бросили клич, хотели посмотреть, откликнутся или нет: 3 тыс. человек откликнулись, фактически сформировали “полк”. Командир его — советник губернатора. Каждую неделю проходит обучение. Очень благодарен (Юнус-Беку.— «Ъ») Евкурову, замминистра обороны, он тоже присылал инструкторов. Потихонечку начинаем обучение — тактика, обучение, коптеры, минное дело».

Как выяснилось, рассказ о затратах предварял финансовые просьбы — «что тяжело на сегодняшний день». Губернатор сообщил о непростой ситуации с доходами регионального бюджета: «У нас порядка 2,5 тыс. жилых домов и квартир пострадало. Нам, конечно, очень сильно помог 2021 год: 65% доходов облбюджета — доход от металлургических компаний. У нас получился небольшой запас, мы за счет этого задела прожили 2022 год. А во второй половине на 39 млрд руб. (у местных металлургов.— «Ъ») упал налог на прибыль». Затем он перешел к конкретным просьбам. «Когда первые разрушения (жилья.— «Ъ») пошли 24 февраля, с точки зрения закона мы должны были выплачивать от 50 до 100 тыс. руб. Я сам проехал, посмотрел — человек мог строить 15 лет дом, он стоит от 15 млн руб., отдать ему 50–100 тыс.— это неправильно. Я обратился к бизнесу, мы сформировали фонд. На сегодня восстановили за счет него почти 2 тыс. домов и квартир, 500 находятся в работе, но к этому прибавляются те дома, которые мы отселили и находятся вдоль границы — туда зайти не можем, потому что они находятся под постоянным обстрелом. Те дома, которые подвергаются обстрелам, мы капитально ремонтируем: крыши, кровли — есть на это деньги. Но строить новое жилье тем, кто проживал в отселенных населенных пунктах, мы уже не в состоянии. Я хотел попросить выделения средств для строительства жилья для этой категорий — сам бюджет области вынести этого не сможет».

Вторая просьба касалась «денег на сбалансированность бюджета»: «Мы потратили порядка 12 млрд руб. на то, что связано с оперативной ситуацией. Я даже не прошу эти деньги — запас у нас был. Но (нужно.— «Ъ») на дальнейшее — ситуация непростая...». Глава региона напомнил, что в субъекте реализуются соцпроекты, в том числе по строительству жилья для многодетных и молодых семей: «Мы не можем провалиться в этой ситуации». Президент в ответ периодически кивал.

Отдельно губернатор коснулся проблем бизнеса: «В Шебекине пострадали торговые центры. Я встречался с владельцем — хороший парень, порядка 40 лет. Не вор, не жулик — брал кредиты, потихонечку строил и одномоментно потерял два торговых центра, общий объем — 300 млн. Позвонил, поговорил с директором банка, приостановили ему (часть выплат.— «Ъ») на год. Но он уже никогда сам не поднимет. С точки зрения закона мы максимум за счет федерального бюджета можем выплатить 200–400 тыс. руб.— это несопоставимо. Есть ряд предложений, о которых хотел бы попросить».

Дополнительные средства глава региона попросил на закупку школьных автобусов «фактически двойного назначения — и для школ, и для непредвиденных ситуаций»: «Мы отработали концентрацию пассажирского транспорта на непредвиденные случаи. Ситуация показала, что мы можем поднять транспорт в течение часа».

Доложив об обеспечении резервным электропитанием больниц и объектов водоснабжения, а также о подготовке людей к «постоянным массированным информационным атакам», губернатор попросил помощи и для фермеров: «Были обстрелы сельхозпредприятий. Большинство — сильные хозяйства, брали затраты на себя. Но есть фермеры — кому-то мы смогли помочь, кому-то не смогли, в перечне поручений эти планы есть». Поддержать, по мнению Вячеслава Гладкова, также стоит врачей и соцработников: «Просим рассмотреть возможность доплаты хотя бы на уровне 30% на данный промежуток времени двум категориям людей, которые работают в приграничье. Это порядка 4–4,5 млрд руб. Врачи несут двойную функцию — с точки зрения работы с гражданским населением и…».

Необходимость этого глава региона объяснил тем, что людям «реально страшно»: «Порядка 300 человек уволилось из системы здравоохранения — около 80 врачей и 220 человек медперсонала. У нас нет дефицита, но мы понимаем, что тенденция эта может продолжиться».

Свой доклад глава региона завершил на позитивной ноте. Он рассказал о реализации 30 инвестпроектов на сумму свыше 250 млрд руб. Владимир Путин поблагодарил «команду» Вячеслава Гладкова за «стабильную, ритмичную» работу в «непростых условиях»: «Все, что вы рассказали, мы неоднократно обсуждали по телефону... Меры, направленные на стабилизацию ситуации, эффективные — думаю, что полученный опыт пригодится в любом случае».

Политолог Владимир Слатинов считает, что вторая за полгода встреча президента с господином Гладковым, к тому же организованная в очном формате,— «нарочитый сигнал о готовности верховной власти поддерживать регион, оказавшийся на передовой СВО». «Тональность и содержание разговора губернатора с главой государства не оставляют сомнений, что Кремль в настоящий момент доволен работой Гладкова и готов идти навстречу его запросам и пожеланиям, видя в этой поддержке залог сохранения стабильности в столь значимом сегодня регионе»,— полагает эксперт.

Олег Мухин