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«Бюджет области вынести этого не сможет»

Вячеслав Гладков попросил Владимира Путина о финансовой помощи Белгородчине

Вчера белгородский губернатор Вячеслав Гладков в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным впервые публично попросил о масштабной помощи региону, регулярно страдающему от украинских обстрелов. По его словам, в финансовой поддержке нуждается региональный бюджет, у которого кончаются запасы, а также пострадавший бизнес, врачи и работники социальной сферы, фермеры и другие категории граждан. Глава региона подвел промежуточные итоги украинских обстрелов для субъекта — 25 погибших и 96 раненых, 6,5 тыс. «внутренних» беженцев, 2,5 тыс. пострадавших квартир и домов, 50 поврежденных соцобъектов, в связи с «оперативной ситуацией» потрачено 12 млрд руб. В ходе открытой части встречи президент оценил принимаемые местными властями меры как «эффективные».

Вячеслав Гладков (справа) попросил у Владимира Путина помощи при восстановлении разрушенных из-за обстрелов предприятий

Вячеслав Гладков (справа) попросил у Владимира Путина помощи при восстановлении разрушенных из-за обстрелов предприятий

Фото: kremlin.ru

Вячеслав Гладков (справа) попросил у Владимира Путина помощи при восстановлении разрушенных из-за обстрелов предприятий

Фото: kremlin.ru

Открытую часть встречи Вячеслава Гладкова с президентом, продлившуюся рекордные 33 минуты, целиком вчера вечером транслировала «Россия 24». В начале встречи глава региона напомнил, что в 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС, их жители отселены «за исключением нескольких десятков человек, которые наотрез отказались»: «Порядка 6,5 тыс. человек фактически являются беженцами в Белгородской области. Мы их разместили в гостиницах Белгорода, санаториях и профилакториях, около 1 тыс. уехали в Московскую и Тульскую области».

На что Вячеславу Гладкову жалуются жители обстреливаемых муниципалитетов

На территории субъекта было мобилизовано 4,1 тыс. человек, рассказал губернатор. Он отметил, что бюджет субъекта выплачивает 500 тыс. руб. за ранения средней и большой тяжести и 3 млн руб. семье за погибшего — не только местным военнослужащим (в дополнение к средствам Минобороны), но и жителям региона. «Противник обстреливает мирные населенные пункты, 25 человек погибло и 96 ранено. Мы выплачиваем деньги, мне кажется, это справедливо»,— заметил господин Гладков. Возражений не последовало.

Губернатор напомнил и о доплате по 100 тыс. руб. семьям мобилизованных, о создании центров поддержки семей военнослужащих: «Мы разработали в рамках обеспечения мотострелкового взвода 32 позиции (вдобавок к положенной по нормам технике и обмундированию.— «Ъ»). И предоставляем после того, как проходит месяц-два слаживания, когда они (военные.— «Ъ») понимают, что им нужно: какой квадрокоптер, какой дальномер, что с биноклем, что с рациями — цифровыми, аналоговыми…».

Господин Гладков сообщил, как появилась идея создания территориальной обороны: «В сентябре, когда Украина начала массированно обстреливать (особенно в Шебекине) гражданские объекты — торговые центры, аптеки,— было большое количество обращений от мужского населения, которое не может быть призвано по возрасту или здоровью. Мы бросили клич, хотели посмотреть, откликнутся или нет: 3 тыс. человек откликнулись, фактически сформировали “полк”. Командир его — советник губернатора. Каждую неделю проходит обучение. Очень благодарен (Юнус-Беку.— «Ъ») Евкурову, замминистра обороны, он тоже присылал инструкторов. Потихонечку начинаем обучение — тактика, обучение, коптеры, минное дело».

Как выяснилось, рассказ о затратах предварял финансовые просьбы — «что тяжело на сегодняшний день». Губернатор сообщил о непростой ситуации с доходами регионального бюджета: «У нас порядка 2,5 тыс. жилых домов и квартир пострадало. Нам, конечно, очень сильно помог 2021 год: 65% доходов облбюджета — доход от металлургических компаний. У нас получился небольшой запас, мы за счет этого задела прожили 2022 год. А во второй половине на 39 млрд руб. (у местных металлургов.— «Ъ») упал налог на прибыль». Затем он перешел к конкретным просьбам. «Когда первые разрушения (жилья.— «Ъ») пошли 24 февраля, с точки зрения закона мы должны были выплачивать от 50 до 100 тыс. руб. Я сам проехал, посмотрел — человек мог строить 15 лет дом, он стоит от 15 млн руб., отдать ему 50–100 тыс.— это неправильно. Я обратился к бизнесу, мы сформировали фонд. На сегодня восстановили за счет него почти 2 тыс. домов и квартир, 500 находятся в работе, но к этому прибавляются те дома, которые мы отселили и находятся вдоль границы — туда зайти не можем, потому что они находятся под постоянным обстрелом. Те дома, которые подвергаются обстрелам, мы капитально ремонтируем: крыши, кровли — есть на это деньги. Но строить новое жилье тем, кто проживал в отселенных населенных пунктах, мы уже не в состоянии. Я хотел попросить выделения средств для строительства жилья для этой категорий — сам бюджет области вынести этого не сможет».

Вторая просьба касалась «денег на сбалансированность бюджета»: «Мы потратили порядка 12 млрд руб. на то, что связано с оперативной ситуацией. Я даже не прошу эти деньги — запас у нас был. Но (нужно.— «Ъ») на дальнейшее — ситуация непростая...». Глава региона напомнил, что в субъекте реализуются соцпроекты, в том числе по строительству жилья для многодетных и молодых семей: «Мы не можем провалиться в этой ситуации». Президент в ответ периодически кивал.

Отдельно губернатор коснулся проблем бизнеса: «В Шебекине пострадали торговые центры. Я встречался с владельцем — хороший парень, порядка 40 лет. Не вор, не жулик — брал кредиты, потихонечку строил и одномоментно потерял два торговых центра, общий объем — 300 млн. Позвонил, поговорил с директором банка, приостановили ему (часть выплат.— «Ъ») на год. Но он уже никогда сам не поднимет. С точки зрения закона мы максимум за счет федерального бюджета можем выплатить 200–400 тыс. руб.— это несопоставимо. Есть ряд предложений, о которых хотел бы попросить».

Дополнительные средства глава региона попросил на закупку школьных автобусов «фактически двойного назначения — и для школ, и для непредвиденных ситуаций»: «Мы отработали концентрацию пассажирского транспорта на непредвиденные случаи. Ситуация показала, что мы можем поднять транспорт в течение часа».

Доложив об обеспечении резервным электропитанием больниц и объектов водоснабжения, а также о подготовке людей к «постоянным массированным информационным атакам», губернатор попросил помощи и для фермеров: «Были обстрелы сельхозпредприятий. Большинство — сильные хозяйства, брали затраты на себя. Но есть фермеры — кому-то мы смогли помочь, кому-то не смогли, в перечне поручений эти планы есть». Поддержать, по мнению Вячеслава Гладкова, также стоит врачей и соцработников: «Просим рассмотреть возможность доплаты хотя бы на уровне 30% на данный промежуток времени двум категориям людей, которые работают в приграничье. Это порядка 4–4,5 млрд руб. Врачи несут двойную функцию — с точки зрения работы с гражданским населением и…».

Необходимость этого глава региона объяснил тем, что людям «реально страшно»: «Порядка 300 человек уволилось из системы здравоохранения — около 80 врачей и 220 человек медперсонала. У нас нет дефицита, но мы понимаем, что тенденция эта может продолжиться».

Свой доклад глава региона завершил на позитивной ноте. Он рассказал о реализации 30 инвестпроектов на сумму свыше 250 млрд руб. Владимир Путин поблагодарил «команду» Вячеслава Гладкова за «стабильную, ритмичную» работу в «непростых условиях»: «Все, что вы рассказали, мы неоднократно обсуждали по телефону... Меры, направленные на стабилизацию ситуации, эффективные — думаю, что полученный опыт пригодится в любом случае».

Как воронежский чиновник первым публично назвал СВО «войной»

Политолог Владимир Слатинов считает, что вторая за полгода встреча президента с господином Гладковым, к тому же организованная в очном формате,— «нарочитый сигнал о готовности верховной власти поддерживать регион, оказавшийся на передовой СВО». «Тональность и содержание разговора губернатора с главой государства не оставляют сомнений, что Кремль в настоящий момент доволен работой Гладкова и готов идти навстречу его запросам и пожеланиям, видя в этой поддержке залог сохранения стабильности в столь значимом сегодня регионе»,— полагает эксперт.

Олег Мухин

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