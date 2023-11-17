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Губернаторы послушали про вирусы

Секретарь Совбеза Патрушев сообщил главам регионов Черноземья о «биолабораториях США» у их границ

Губернаторы всех областей Черноземья и ЦФО вчера собрались в Воронеже на совещание у секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Основной темой стала «биологическая безопасность». Господин Патрушев напомнил об угрозах от «сети американских лабораторий на Украине», ставших особенно актуальными в приграничных регионах из-за «потока беженцев». А недавние вспышки сибирской язвы в Воронежской области чиновник объяснил просчетами местных ветеринарных властей. Вместе с главами регионов аргументы в пользу существования «биолабораторий США» выслушал корреспондент «Ъ-Черноземье» Сергей Калашников.

Николай Патрушев призвал глав регионов задуматься об усилении охраны биологически опасных объектов

Николай Патрушев призвал глав регионов задуматься об усилении охраны биологически опасных объектов

Фото: Правительство Воронежской области

Николай Патрушев призвал глав регионов задуматься об усилении охраны биологически опасных объектов

Фото: Правительство Воронежской области

Выездное совещания в правительстве Воронежской области, на которое Николай Патрушев и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев собрали глав всех 18 областей округа, по словам господина Патрушева, было посвящено «дополнительным мерам обеспечения биологической безопасности». Высокопоставленный чиновник открыл мероприятие тезисом о том, что в приграничных регионах ЦФО возросли «потенциальные риски и угрозы, вызванные деятельностью США и их союзников». Это, по мнению секретаря Совбеза, «может привести к возникновению новых, ранее не известных заболеваний, эпидемий и пандемий».

Как власти Воронежской области расследуют обстоятельства вспышки сибирской язвы в регионе

«Угрозы связаны с последствиями военно-биологической деятельности США на Украине и критическим состоянием ее системы здравоохранения,— пересказал господин Патрушев черноземным губернаторам свою уже известную позицию.— Американцы продолжают активную реализацию проектов, направленных на создание искусственных патогенов и микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, стандартным вакцинам и средствам традиционной терапии. На территории Украины и иных сопредельных с Россией государств Вашингтоном развернута сеть биолабораторий, в которых проводятся эксперименты с использованием биоматериалов, взятых у представителей славянских народов. Действия… требуют выработки действенных мер по устранению этих угроз».

Риски «занесения инфекционных болезней», по словам господина Патрушева, «повышаются в условиях значительных миграционных потоков», в том числе прибытия беженцев из зоны боевых действий.

В приграничных регионах, по данным секретаря Совбеза, за последний год прошли «мероприятия по усилению мобилизационной готовности». Были «приведены в соответствие запасные пункты управления региональных органов власти». Для «защиты населения и критической инфраструктуры» в ЦФО и Черноземье усилили противовоздушную оборону, а «потенциально опасные объекты» начали патрулировать «для предотвращения поджогов и иных деструктивных действий». Господин Патрушев призвал губернаторов «оперативно установить» в таких местах защиту от БПЛА и подготовить «мобилизационные планы экономики», а также «особо усилить» охрану биологически опасных объектов.

«Правительством РФ для приграничных с Украиной регионов были предоставлены необходимые средства на обустройство линий территориальной обороны»,— добавил господин Патрушев.

Вчера он впервые публично привел суммарные данные о последствиях обстрелов ВСУ Белгородской, Брянской и Курской областей (губернаторы Вячеслав Гладков, Роман Старовойт и Александр Богомаз были в числе слушателей, в публичной части мероприятия им слова не давали). С начала 2023 года три региона обстреляли более 8 тыс. раз, ущерб оценивается в 7 млрд руб. Всего в регионах ЦФО за неполные 11 месяцев, по официальной оценке властей РФ, было совершено 128 терактов: «Большая часть — с использованием беспилотных летательных аппаратов». Предотвратить удалось более 50 «преступлений террористической направленности», в том числе 25 терактов.

«Ситуация остается сложной и характеризуется усилением террористической и диверсионной активности»,— подытожил господин Патрушев, отметив «значительный рост обстрелов».

Упомянул господин Патрушев и о «массовых внутренних проявлениях опасных биологических факторов» — так он охарактеризовал летние вспышки сибирской язвы в Воронежской, Тамбовской и Рязанской областях. Секретарь Совбеза заявил, что к инцидентам привело «ненадлежащее использование сибироязвенных могильников». Воронежские власти он покритиковал за ряд нарушений, «которые привели к заражению граждан»: «В регионе были выявлены факты отсутствия ветеринарных документов, непроведение вакцинации, несанкционированная торговля [зараженным мясом.— «Ъ»]».

Игорь Щеголев добавил, что в ветеринарном ведомстве, «по данным органов госбезопасности», не было актуальной информации о животных в личных подсобных хозяйствах, а одной из причин стало «несовершенство законодательства». «У органов ветеринарии фактически нет права доступа на личные подворья. Этим пользуются владельцы, которые нередко противодействуют проведению эпидемиологических расследований».

Как сказались обстрелы на экономических показателях Белгородской области

На совещании обязательным для губернаторов и присутствовавших журналистов стал просмотр фрагмента документального фильма Аркадия Мамонтова «UP-украинский проект», состоящего из серии комментариев, подтверждающих, по мнению авторов, существование у границ РФ секретных военных биолабораторий США.

Открытую для прессы часть мероприятия господин Патрушев завершил информацией, которой не было в титрах: «Мы с вами посмотрели фильм, который подготовило Министерство обороны РФ». Звук его микрофона сразу же отключился.

  • Коммерсантъ (Воронеж) №214 от 17.11.2023, стр. 8

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