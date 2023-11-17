Губернаторы послушали про вирусы

Губернаторы всех областей Черноземья и ЦФО вчера собрались в Воронеже на совещание у секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Основной темой стала «биологическая безопасность». Господин Патрушев напомнил об угрозах от «сети американских лабораторий на Украине», ставших особенно актуальными в приграничных регионах из-за «потока беженцев». А недавние вспышки сибирской язвы в Воронежской области чиновник объяснил просчетами местных ветеринарных властей. Вместе с главами регионов аргументы в пользу существования «биолабораторий США» выслушал корреспондент «Ъ-Черноземье» Сергей Калашников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев призвал глав регионов задуматься об усилении охраны биологически опасных объектов

Фото: Правительство Воронежской области Николай Патрушев призвал глав регионов задуматься об усилении охраны биологически опасных объектов

Фото: Правительство Воронежской области

Выездное совещания в правительстве Воронежской области, на которое Николай Патрушев и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев собрали глав всех 18 областей округа, по словам господина Патрушева, было посвящено «дополнительным мерам обеспечения биологической безопасности». Высокопоставленный чиновник открыл мероприятие тезисом о том, что в приграничных регионах ЦФО возросли «потенциальные риски и угрозы, вызванные деятельностью США и их союзников». Это, по мнению секретаря Совбеза, «может привести к возникновению новых, ранее не известных заболеваний, эпидемий и пандемий».

«Угрозы связаны с последствиями военно-биологической деятельности США на Украине и критическим состоянием ее системы здравоохранения,— пересказал господин Патрушев черноземным губернаторам свою уже известную позицию.— Американцы продолжают активную реализацию проектов, направленных на создание искусственных патогенов и микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, стандартным вакцинам и средствам традиционной терапии. На территории Украины и иных сопредельных с Россией государств Вашингтоном развернута сеть биолабораторий, в которых проводятся эксперименты с использованием биоматериалов, взятых у представителей славянских народов. Действия… требуют выработки действенных мер по устранению этих угроз».

Риски «занесения инфекционных болезней», по словам господина Патрушева, «повышаются в условиях значительных миграционных потоков», в том числе прибытия беженцев из зоны боевых действий.

В приграничных регионах, по данным секретаря Совбеза, за последний год прошли «мероприятия по усилению мобилизационной готовности». Были «приведены в соответствие запасные пункты управления региональных органов власти». Для «защиты населения и критической инфраструктуры» в ЦФО и Черноземье усилили противовоздушную оборону, а «потенциально опасные объекты» начали патрулировать «для предотвращения поджогов и иных деструктивных действий». Господин Патрушев призвал губернаторов «оперативно установить» в таких местах защиту от БПЛА и подготовить «мобилизационные планы экономики», а также «особо усилить» охрану биологически опасных объектов.

«Правительством РФ для приграничных с Украиной регионов были предоставлены необходимые средства на обустройство линий территориальной обороны»,— добавил господин Патрушев.

Вчера он впервые публично привел суммарные данные о последствиях обстрелов ВСУ Белгородской, Брянской и Курской областей (губернаторы Вячеслав Гладков, Роман Старовойт и Александр Богомаз были в числе слушателей, в публичной части мероприятия им слова не давали). С начала 2023 года три региона обстреляли более 8 тыс. раз, ущерб оценивается в 7 млрд руб. Всего в регионах ЦФО за неполные 11 месяцев, по официальной оценке властей РФ, было совершено 128 терактов: «Большая часть — с использованием беспилотных летательных аппаратов». Предотвратить удалось более 50 «преступлений террористической направленности», в том числе 25 терактов.

«Ситуация остается сложной и характеризуется усилением террористической и диверсионной активности»,— подытожил господин Патрушев, отметив «значительный рост обстрелов».

Упомянул господин Патрушев и о «массовых внутренних проявлениях опасных биологических факторов» — так он охарактеризовал летние вспышки сибирской язвы в Воронежской, Тамбовской и Рязанской областях. Секретарь Совбеза заявил, что к инцидентам привело «ненадлежащее использование сибироязвенных могильников». Воронежские власти он покритиковал за ряд нарушений, «которые привели к заражению граждан»: «В регионе были выявлены факты отсутствия ветеринарных документов, непроведение вакцинации, несанкционированная торговля [зараженным мясом.— «Ъ»]».

Игорь Щеголев добавил, что в ветеринарном ведомстве, «по данным органов госбезопасности», не было актуальной информации о животных в личных подсобных хозяйствах, а одной из причин стало «несовершенство законодательства». «У органов ветеринарии фактически нет права доступа на личные подворья. Этим пользуются владельцы, которые нередко противодействуют проведению эпидемиологических расследований».

На совещании обязательным для губернаторов и присутствовавших журналистов стал просмотр фрагмента документального фильма Аркадия Мамонтова «UP-украинский проект», состоящего из серии комментариев, подтверждающих, по мнению авторов, существование у границ РФ секретных военных биолабораторий США.

Открытую для прессы часть мероприятия господин Патрушев завершил информацией, которой не было в титрах: «Мы с вами посмотрели фильм, который подготовило Министерство обороны РФ». Звук его микрофона сразу же отключился.