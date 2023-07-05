Вячеслав Гладков: на восстановление Белгородской области от обстрелов ВСУ необходимо более 20 млрд рублей

Сумма ущерба, нанесенного Белгородской области в результате обстрелов со стороны Украины, превысила 20 млрд руб. Такими расчетами поделился губернатор Вячеслав Гладков на заседании Генсовета «Единой России» 4 июля. Председатель партии Дмитрий Медведев пообещал «оперативно подготовить законодательные инициативы» для поддержки жителей приграничных районов региона и восстановления Шебекина. Этот город начали эвакуировать в конце мая после попытки захода украинской ДРГ и участившихся обстрелов, но в последние дни власти предлагают гражданам возвращаться в уцелевшие дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В ходе заседания Генсовета губернатор рассказал, что в приграничье при атаках ВСУ были полностью разрушены пять многоквартирных и 81 частный дом. «Более 1,2 тыс. квартир и домов требуют ремонта. Общий объем предварительно —- 5 млрд на восстановление жилья, 10 млрд — на восстановление предприятий, более 5 млрд — на восстановление социальных учреждений. Задача — восстановить контур, крыши, окна до 1 августа. До декабря — полностью жилье и вернуть туда людей. Доложили председателю правительства, работаем. Надеюсь, помощь поступит своевременно. Так же, как поступила помощь от правительства РФ на своевременные выплаты в 10 и 50 тыс. руб., на содержание людей в ПВР»,— заявил господи Гладков.

По его словам, Белгородчина получила более 1 тыс. т гуманитарной помощи из 47 субъектов РФ. При этом регионы помогали не только в доставке грузов, но и в размещении жителей в ПВР, в организации отдыха для детей из приграничных районов.

«Обстановка в Шебекино в лучшую сторону изменилась. В пиковую напряженность город принимал на себя более 850 снарядов в сутки. За последнюю неделю было только два обстрела с незначительными разрушениями. Поэтому мы потихоньку начинаем возвращать тех людей, у кого не пострадало жилье»,— напомнил Вячеслав Гладков. Он отметил, что «в случае необходимости» обратится в «Единую Россию» за помощью для частичного восстановления имущества жителей региона. Председатель партии пообещал оперативно подготовить законодательные инициативы для поддержки граждан и восстановления Шебекина. «Хочу пожелать вам выдержки, сил гражданам, пострадавшим от обстрелов. Обязательно добьемся всего, о чем вы говорили»,— обратился к губернатору Дмитрий Медведев.

Владимир Зоркий