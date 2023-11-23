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Коммерсантъ FM
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Бренды приходят и уходят

Насколько увеличилась доля зарубежных марок одежды

Иностранных фешен-брендов в России становится больше, а у отечественных растет стоимость продукции. За этот год в стране появилось 19 новых зарубежных марок в сегменте потребительских товаров, подсчитали аналитики компании NF Group. Это рекорд с допандемического 2019-го, когда на российский рынок вышли 26 ритейлеров. Среди открывшихся магазинов доля турецких составляет почти 60%, белорусских — около 15% и эстонских — 8%. В 2024 году на российский рынок планируют выйти больше 20 иностранных брендов. Большинство, по данным NF Group, представлены в сегменте одежды и обуви. С подробностями — Александр Мезенцев.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Из зарубежных ритейлеров, которые только готовятся к запуску, 35% — иранские. А это радует не всех фешен-экспертов. Дело в том, что если турецкие марки просто не всегда вовремя следуют трендам, то иранские российского потребителя вряд ли вообще заинтересуют.

Когда на российский рынок выйдет премиальный бренд с турецкими корнями

В торговых центрах также появятся ритейлеры из Китая, Казахстана, Южной Кореи, Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратов. При этом пока говорить об активном развитии иностранных брендов в следующем году рано, считает руководитель отдела аренды торговых площадей CORE.XP Надежда Цветкова:

«Мы зафиксировали 18 брендов. Большая часть открытий пришлась на первое полугодие — порядка 16. Первый бренд — Kelebek — турецкие товары для дома, он открылся в сентябре. За последнее время появилась еще одна марка итальянской одежды.

Очень много брендов находятся в стадии переговоров, но утверждать, что они точно откроются в 2024 году, сложно. Есть определенные процедуры, связанные с организацией всей деятельности в России, которые компании должны пройти. Поэтому пока рано что-то говорить».

Несмотря на многочисленные попытки иностранных компаний занять место на российском рынке, их доля увеличивается незначительно, отмечает глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«Российские игроки весьма активно занимали площади, которые освободили международные компании — это один момент. Второй: ритейл стремительно перемещается в онлайн, и это естественным образом приводит к тому, что международным игрокам достаточно сложно открывать новые единичные объекты. Почему? Ozon, в меньшей степени Wildberries, "Яндекс Маркет" начинают активнее работать с зарубежными селлерами. И их продукция становится доступна на российских маркетплейсах».

Цены на одежду в ноябре выросли в среднем на 15% год к году. Российские бренды стараются развивать масс-маркет и средний сегмент, но некоторые принимают решение перейти на уровень выше и увеличивают стоимость продукции.

Например, компания 12Storeez объявила, что готовилась к выходу в премиум еще до 2022 года. Однако покупатели в соцсетях стали все чаще высказывать недовольство по поводу качества одежды. Похожие претензии пользователи предъявляют и массмаркет-бренду Lime. Но эта компания вряд ли решила перейти в более высокий сегмент, отмечает фешен-эксперт Аня Батурина:

Как иранские бренды вынашивают планы

В Zara до того, как она ушла, тоже какое-то время назад стали появляться лимитированные коллекции с ценами сильно выше среднего. Тогда уже все стали удивляться, а почему это Zara ставит практически запретительные для масс-маркета цены.

Тем не менее, волна возмущения достаточно быстро прошла, и Zara продолжили любить. Мне кажется, в случае с Lime это примерно то же самое. То есть они поиграют в отдельные микрокапсулы супердорогие, но оставят цены на все остальное такими же. Не думаю, что они хотят перешагнуть средний сегмент и дальше метить в люкс».

Некоторые иностранные бренды, пришедшие после начала военных действий на Украине, уже уходят из России. Так, дистрибутор Jamilco спустя год закрыл единственные в стране турецкие магазины Ipekyol и Twist. Это связано со слабой маркетинговой активностью, высокой конкуренцией с российскими фешен-ритейлерами и ростом популярности онлайн-покупок, в том числе из-за рубежа.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Яна Загоровская

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