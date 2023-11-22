Международный ритейлер предпримет вторую попытку

Основанный в Турции и зарегистрированный в Великобритании одежный бренд Ketroy попробует повторно закрепиться на российском рынке после ухода ряда иностранных торговых сетей. Ритейлер откроет в Санкт-Петербурге первый франчайзинговый магазин в стране, а затем рассчитывает масштабировать бизнес. Но быстро завоевать лояльность потребителей и конкурировать с маркетплейсами новым игрокам будет непросто, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В здании на Невском проспекте, 150 появилась вывеска с информацией об открытии торговой точки сети Ketroy

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В здании на Невском проспекте, 150 появилась вывеска с информацией об открытии торговой точки сети Ketroy

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В здании на Невском проспекте, 150, появилась вывеска с информацией об открытии торговой точки сети Ketroy, обратил внимание «Ъ-СПб». Это будет первый магазин бренда в России, сообщил «Ъ-СПб» его представитель на локальном рынке. Торговую точку по франшизе будет развивать Ирина Майорова, которая также управляет российскими бутиками итальянского производителя женской одежды Luisa Spagnoli, уточнил он. Объект займет помещение площадью 170 кв. м и откроется в январе 2024 года, уточнили в NF Group (консультант сделки). Ранее на этом месте находился магазин итальянской Salvatore Ferragamo. В перспективе количество магазинов в Санкт-Петербурге и других городах планируется увеличить.

В головном офисе Ketroy не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

Ketroy — производитель мужской и женской одежды, в управлении которого находится сеть фирменных магазинов премиального сегмента и собственное производство в городе Измир. Компания была основана в Турции в 1974 году, но бренд зарегистрирован в Великобритании, пояснил его российский представитель. На сайте Ketroy среди стран ее присутствия указаны Германия, Казахстан, Нидерланды, ОАЭ и Чехия. Финансовые показатели и владельцы компании не раскрываются.

Это уже вторая попытка Ketroy выйти на российский рынок. Первый магазин этого бренда начал работу в 2006 году в Москве, сказано в объявлении о продаже франшизы ритейлера. У компании были объекты в Москве, Казани, Сургуте, Новосибирске, Самарской области, следует из данных «Яндекс.Карт». Но сейчас эти торговые точки закрылись, отмечает представитель Ketroy в России.

Инвестиции в открытие магазина можно оценить в 5–10 млн рублей, отмечает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. По данным Nikoliers, средние ставки аренды в этой части Невского проспекта составляют 6,4 тыс. рублей за «квадрат». Открытие новых торговых точек вызывает большой интерес у потребителей, особенно в премиальных локациях, где деятельность некоторых магазинов была приостановлена, говорит руководитель отдела торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Анна Лапченко. Весной 2022 года работу прекратили расположенные на Невском проспекте бутики Louis Vitton, Christian Dior, Сhanel, Bvlgari, а в этом году люксовые бренды начали освобождать площади на главной улице Петербурга.

Для масштабирования бизнеса целесообразно будет выйти в ключевые торговые центры и начать поставки на маркетплейсы, считает партнер сервиса по организации торгового пространства «Про.Сторы» Ирина Болотова. Россия остается крупным рынком сбыта для иностранных игроков и при правильной ценовой политике и позиционировании у них есть возможность занять свою нишу, считает эксперт.

Из-за начала военного конфликта на Украине из России ушли испанская Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius), шведская H&M Group (H&M, COS, Weekday, Monki) и японская Uniqlo, что стимулировало развитие в стране новых международных брендов. В ключевых торговых центрах и на улицах Санкт-Петербурга с начала этого года открылось 12 магазинов иностранных ритейлеров, подсчитали в Nikoliers. Треть из них приходится на турецкие бренды: Loft, Avva, Oxxo и Beymen Club, уточняет заместитель директора департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова.

Однако быстро завоевать лояльность потребителей при наличии единичных объектов новым брендам будет сложно, подчеркивает Михаил Бурмистров. К тому же их перспективы затрудняет агрессивный рост маркетплейсов, где представлены ввезенные в рамках параллельного импорта товары востребованных марок, резюмирует аналитик.

Константин Куркин