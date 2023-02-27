Иранские бренды вынашивают планы

Бренды одежды из Ирана появятся в России до конца года. Скоро на полках отечественных магазинов можно будет найти нижнее белье Rasoul Hassan, джинсы Alireza, а также блузы Samira. Всего на рынок выйдут 15-20 марок. Их представители провели переговоры с управляющими ТЦ и Минпромторгом, рассказали в Союзе торговых центров. А один производитель даже заключил первый контракт на поставку товаров, его стоимость оценивают в $15 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nazanin Tabatabaee / WANA / Reuters Фото: Nazanin Tabatabaee / WANA / Reuters

Чего российским покупателям ждать от иранской одежды? Скорее всего, вещи в коллекциях восточных брендов будут минималистичными и скромными, считает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс: «Иран специализируется преимущественно на изготовлении изделий из кожи. Сильная сторона иранского производства — обувь. Одежду страна тоже производит, но нельзя сказать, что она имеет позиции какого-то крупного мирового лидера.

При этом 50% внутреннего спроса государства обеспечено собственными производителями, поэтому опыт у них есть во всех сегментах. Когда они ориентируются на местный рынок, то, безусловно, учитывают специфику спроса на нем. Это одежда, которая соответствует правилам поведения в мусульманском мире. На русском языке она называется скромной. Эта одежда светская, но при этом не нарушает каноны. Части тела должны быть максимально закрыты».

Сейчас иранские компании подыскивают в России партнеров для франшизы и заказчиков контрактного производства марок. Одежду новые игроки рассчитывают продавать как в мультибрендовых магазинах, так и в собственных точках. И некоторые управляющие ТЦ готовы предлагать иранцам выгодные контракты, учитывая, что в российских моллах пустует 15% площадей. Но неизвестно, закончится ли такое сотрудничество успешно для обеих сторон, предупреждает гендиректор DNA Realty Антон Белых:

«Понятно, что известности у них сейчас нет никакой. Соответственно, возникает вопрос, как они будут продвигаться, станут ли адаптировать линейки производства под российского потребителя — и размерную сетку, и дизайн, будут ли они вкладываться полноценно в маркетинг. Если решат не адаптировать, а просто привозить то, что есть, то не дадут трафика торговым центрам и, скорее всего, не потянут ставки аренды, поскольку люди нашли способы, как покупать ту же Zara и все остальное.

Понятно, что сопоставимого с западными лидерами рынка трафика они в обозримой перспективе не принесут. Но спустя год, полтора, два, возможно, люди привыкнут».

Пока привлекать покупателей иранские бренды собираются низкими ценами. Производители обещают, что их одежда будет дешевле турецкой продукции. Но, как отмечают эксперты, основными конкурентами для этих марок станут отечественные компании и ушедшие из страны зарубежные, коллекции которых завозят по параллельному импорту. И вряд ли игроки из Исламской Республики выиграют борьбу за рынок, считает директор модного дома Raschini Сергей Викулин, вспоминая попытку экспансии китайских брендов:

«В 2012 году в Китае решили, что будут наращивать свой рынок, создавать собственные бренды, чтобы с ними выходить на внешние рынки — в первую очередь на Россию. Много вы видите китайских марок? Нет. Потому что стоит вопрос переформатирования своих производственных линий для того, чтобы быть успешными в РФ. С иранцами проще, поскольку у них европейское влияние чуть больше. Там есть элитарный слой, который является потребителем люксовых марок. И там действительно есть какие-то интересные модели, идеи, но все это небольшие доли процентов».

Некоторые поставщики одежды уже значительно улучшили положение на российском рынке. Например, доля производителей из Узбекистана, Казахстана и Киргизии в прошлом году выросла вдвое. А в 2023-м эксперты ожидают резкого увеличения поставок из Турции и Китая.

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Иван Хорушевский