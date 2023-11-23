Депутаты приняли бюджет Тюменской области с дефицитом в 43,6 млрд рублей

Тюменская областная дума приняла во втором и третьем окончательном чтениях бюджет региона на 2024 год. Документ поддержали 39 депутатов, против выступили четыре парламентария.

Председатель комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко сообщила о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета и предложила увеличить доходы, расходы региона на 3,7 млрд руб. Согласно изменениям, доходы Тюменской области в 2024 году планируются в размере 246,4 млрд руб., расходы — 290 млрд руб. Дефицит бюджета составит 43,6 млрд руб.

Ранее на заседании в среду депутаты поддержали документ в первом чтении, согласно которому объем доходов прогнозировался в размере 242,6 млрд руб., расходы — 286,3 млрд руб.

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время послания депутатам облдумы пояснил, что правительство региона внесло в парламент дефицитный бюджет, чтобы «подстраховаться и в случае крайней необходимости иметь возможность оперативно привлечь заемные средства».

Напомним, в 2022 Тюменская областная дума приняла закон о бюджете региона на 2023 год. Прогноз доходов составил 198,5 млрд руб., а расходов — 234,1 млрд руб. Дефицит бюджета планировался в размере 36 млрд руб.

Василий Алексеев

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