Александр Моор прокомментировал дефицитный бюджет Тюменской области в 2024 году

Правительство Тюменской области внесло в парламент региона дефицитный бюджет, чтобы «подстраховаться и в случае крайней необходимости иметь возможность оперативно привлечь заемные средства». Об этом во время послания Тюменской областной думе рассказал губернатор Александр Моор.

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«Это не значит, что у нас нет собственных средств на наши программы, и мы смотрим на будущее с пессимизмом. Мы это делаем для того, чтобы подстраховаться и в случае крайней необходимости иметь возможность оперативно привлечь заемные средства», — заверил Александр Моор. Глава региона отметил, что в предыдущие годы регион имел возможность брать в долг, однако ей не пользовался.

«Разумно живущая семья обеспечивает себе комфорт и достаток, но денег попусту не транжирит. Такова и наша бюджетная политика»,— сказал губернатор.

Напомним, 22 ноября Тюменская областная дума рассмотрит бюджет региона на 2024 год. Согласно документу, доходы Тюменской области составят 242 млрд руб., расходы — 286 млрд руб. Дефицит бюджета региона планируется в размере 43 млрд руб.

Василий Алексеев

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