Тюменские депутаты приняли бюджет региона на 2024 год в первом чтении

Тюменская областная дума одобрила проект закона регионального бюджета на 2024 год в первом чтении. Документ поддержали 40 депутатов, против выступили четыре парламентария.

Как сообщил директор департамента финансов региона Михаил Таранов, объем доходов в 2024 году прогнозируется в размере 242 млрд руб. Расходы Тюменской области в 2024 году составят 286 млрд руб. Из них на социальную политику (без учета программы «Сотрудничество») направят 54,9 млрд руб., на образование планируют направить — 43,6 млрд руб., на здравоохранение — 21,6 млрд руб., на культуру — 3,6 млрд руб., на физическую культуру и спорт — 3,1 млрд руб. Дефицит бюджета составит 43 млрд руб.

Фракция КПРФ выступила против законопроекта. Как пояснил депутат партии Олег Гальченко, коммунистам не понравилось снижение плановых доходов и расходов региона в 2024 году. «Доходы бюджета 2023 года составят 281 млрд руб., а прогнозный план предусмотренный бюджетом составит 242 млрд руб. То есть падение практически на 40 млрд руб. Расходы бюджета в этом году составят 306 млрд руб. и 286 млрд руб. в 2024 году. То есть минус 20 млрд руб.»,— пояснил он.

Олег Гальченко добавил, что в 2024 году в регионе будут снижены расходы на социальную сферу. В частности, он отметил уменьшение затрат на национальную политику (на 20% в сравнении с бюджетом на 2023 году), охрану окружающей среды (70%), медицину (30%). «При этом мы предлагаем опять выдать крупным капиталистам практически 7 млрд руб. налоговых послаблений. КПРФ на каждом обсуждении бюджета говорит, что мы должны сдвигать налоговое послабление в сторону гражданина, а не в сторону капиталистов»,— сказал депутат.

Олегу Гальченко возразил депутат от «Единой России» Алексей Салмин. По его словам, «капиталисты» создали в Тюменской области условия для инвестиций, тысячи рабочих мест и повысили качество проживания в регионе. «Если мы сегодня перестанем инвестировать в собственную экономику, будет большая конкуренция, Курганская область приглашает к себе компании. От нас крупные инвесторы уйдут, рабочие места мы потеряем, и будем сидеть, лапу сосать и говорить какие мы здоров социально ориентированные», — сказал Алексей Салмин и призвал депутатов поддержать проект бюджета.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор объяснил, что правительство региона внесло в облдуму дефицитный бюджет на 2024 год, чтобы «подстраховаться и в случае крайней необходимости иметь возможность оперативно привлечь заемные средства».

Василий Алексеев

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