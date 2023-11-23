Михаил Асеев помещен под домашний арест

В среду, 22 ноября, Октябрьский районный суд Самары суд изменил меру пресечения врио министра строительства Самарской области Михаилу Асееву. Он помещен под домашний арест. Решение принято по ходатайству следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Михаил Асеев был задержан вместе с бывшим врио главы правительства Самарской области Виктором Кудряшовым 14 ноября по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (ст. 286 УК РФ). Им инкриминируются махинации с бюджетными средствами при строительстве двух станций метров Самаре.

Виктор Кудряшов не признается в содеянном. Михаил Асеев не отрицает своей вины и активно сотрудничает со следствием. В конце минувшей недели прокуратура Самарской области утвердила досудебное соглашение между чиновником и областным ГСУ ГУ МВД. С 16 ноября и до последнего времени Михаил Асеев содержался в СИЗО. Виктор Кудряшов помещен под арест до 12 января.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Метро проложили до президента».

Евгений Чернов