Метро проложили до президента

Суд в Самаре вчера арестовал бывшего первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова на 1 месяц и 30 суток, до 12 января 2024 года. Ему вменяется превышение должностных полномочий при строительстве станции метрополитена «Театральная». По версии следствия, первый вице-губернатор, зная о дефиците регионального бюджета, состоя в организованной преступной группе, в интересах компании АО «Волгатрансстрой» подписал документы об увеличении предельной стоимости строительства «Театральной», после чего был проведен «фиктивный аукцион», победителем которого стала компания, аффилированная с ВТС. В том же суде вчера был арестован до 20 декабря 2023 года врио министра строительства региона Михаил Асеев, который не стал отрицать вину в инкриминируемом преступлении, связанном с проектированием другой станции самарского метро — «Самарской». Губернатор Азаров пока никак не отреагировал на аресты подчиненных. Со вторника он находится в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Кудряшов называет свое дело «сфабрикованным» и вины не признает

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Виктор Кудряшов называет свое дело «сфабрикованным» и вины не признает

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд в Самаре вчера, 16 ноября, избрал меру пресечения бывшему первому вице-губернатору — председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову. По ходатайству следствия экс-чиновник заключен под стражу на 1 месяц и 30 суток, до 12 января 2024 года. По мнению следователей, Виктор Кудряшов мог оказать давление на свидетелей, повлиять на уничтожение важных документов или скрыться. Адвокат подсудимого Артём Гладких счел доводы следствия безосновательными. Виктор Кудряшов попросил суд избрать ему более мягкую меру пресечения, чем арест, но свою вину он не признал, заявив, что дело «сфабриковано». Как выяснилось в ходе суда, оно было возбуждено в отношении него 13 ноября по факту превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). На следующий день, 14 ноября, высокопоставленный чиновник объявил о своей отставке, причиной он назвал состояние здоровья. Вечером того же дня Виктора Кудряшова задержали, после чего он был госпитализирован из-за высокого артериального давления. Судя по всему, задержание для чиновника стало неожиданным. На суд его привезли из клиник СамГМУ в наручниках и в майке баскетбольного клуба БК «Самара», чьи матчи он регулярно посещал. 13 ноября, в день возбуждения уголовного дела в отношении второго лица в структуре областной власти, самарская команда проводила очередную игру регулярного ­чемпионата.

По версии следствия, озвученной в ходе вчерашнего заседания, Виктор Кудряшов, действуя в составе ОПГ, подписал в интересах ГК «Волгатрансстрой» (ВТС)документы об увеличении предельной стоимости строительства станции метрополитена «Театральная» в Самаре до 18,4 млрд руб., после чего был проведен очередной аукцион, победителем которого стала структура ГК «Волгатрансстрой», позже ей было выплачено 3 млрд руб. аванса. Таким образом, считает следствие, была создана видимость эффективного использования инфраструктурного кредита (в 2021 году правительство РФ выделило региону целевой займ в размере 10,4 млрд руб. — «Ъ»). Более того, следствие считает, что при экономическом обосновании кредита Виктор Кудряшов «сознательно ввел в заблуждение президента Владимира Путина и правительство РФ».

Холдинг «Волгатрансстрой» Вячеслава Сонина является одним из крупнейших подрядчиков по госконтрактам в сфере строительства Самарской области. Родной брат губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Олег Азаров в 2019 году вошел в состав градостроительного совета при губернаторе как представитель АО «Балтийская строительная компания», принадлежащего Вячеславу Сонину. Виктор Кудряшов занял должность первого зампреда правительства региона в декабре 2018 года, а временно исполняющим эти обязанности он был назначен еще в ноябре 2017 года. Вместе с главой региона Дмитрием Азаровым господин Кудряшов работал с конца 90-х годов прошлого века. Начиная с налоговой инспекции и заканчивая правительством региона. Всегда являясь его первым заместителем. После прошедших в сентябре выборов губернатора кандидатура Виктора Кудряшова на должность главы областного кабмина не была согласована на федеральном уровне, несмотря на попытки Дмитрия Азарова. По одной из версий, связано это было с тем, что сын экс-главы правительства, проживая в Грузии с семьей, писал оппозиционные посты, критикуя сначала президента Владимира Путина и правительство РФ, а с началом СВО и саму спецоперацию. Сейчас по запросу Госдумы по этим фактам проводится проверка. На сайте самарского отделения «Единой России» появилась информация о том, что членство Виктора Кудряшова в партии будет приостановлено.

Врио министру строительства Михаилу Асееву, задержанному в один день с Виктором Кудряшовым вменили превышение должностных полномочий в период его руководства ГКУ СО «Управление капитального строительства» (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, Управление капитального строительства необоснованно перечислило 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» (входит в ГК «ВТС») в рамках госконтракта на проектирование строительства станции метро «Самарская». Деньги выплачивались без заключения госэкспертизы, считает следствие. Михаил Асеев на суде не стал отрицать вину. Тем не менее вчера суд отправил его в СИЗО на месяц и шесть дней. О том, что врио министра строительства Самарской области является фигурантом уголовного дела, стало известно еще летом (тогда он был в статусе свидетеля). Чиновника неоднократно вызывали на допросы. Несмотря на это, Дмитрий Азаров на прошлой неделе лично представлял Михаила Асеева на согласование в качестве руководителя областного стройкомплекса главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину в ходе их рабочей встречи в Москве. По данным источника «Ъ» в следственных органах, господин Асеев уже дает показания, на днях он может заключить досудебное соглашение со следствием, после чего мера пресечения ему может быть смягчена. Губернатор Дмитрий Азаров пока никак не отреагировал на задержания и аресты подчиненных. Со вторника он находится в Москве, где, в частности, посетил экспозицию Самарской области на ВДНХ, а также детский КВН. «Ъ» будет следить за развитием ­событий.

Евгений Чернов